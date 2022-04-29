Ümit Erdim’i sinirlendiren mesaj

Ümit Erdim, sosyal medyadan kendisine gelen bir mesaja çok sinirlendi. Oğuzhan Koç'a ulaşmak isteyen kişi, Ümit Erdim'e yönelik "İstersen sen de katılabilirsin. Beleş barbekü partimizden yararlanırsın" dedi. Erdim ise bu mesajı ifşa ederek "Bizi bu kalitesizlik bitirecek. Samimiyet kavramını gerçekten yanlış anlıyoruz" ifadesini kullandı.

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Geçen aylarda Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un pilotluğunu yapmasıyla gündeme gelen Ümit Erdim, sosyal medyadan kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.

“OĞUZHAN KOÇ’A ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Oğuzhan Koç ile iletişime geçmeye çalışan takipçisi, Ümit Erdim’e gönderdiği mesajda “Ümit selamlar, Oğuzhan Koç’a ulaşmak istiyoruz. Fabrika pikniğimizde kendisinden mini bir konser talebimiz olacak. Yardımcı olabilir misin?” diye sordu.

Takipçisi, Ümit Erdim’e mesajın devamında ise “İstersen sen de katılabilirsin. Beleş barbekü partimizden yararlanırsın” dedi.

“BİZİ BU KALİTESİZLİK BİTİRECEK!”

Ümit Erdim, mesaja tepki göstererek “Bizi bu kalitesizlik, bu üslupsuzluk bitirecek. Samimiyet kavramını gerçekten yanlış anlıyoruz” ifadesini kullandı.