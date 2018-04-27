Ümit Karan çıldırdı, üstlerine yürüdü! Survivor son bölümde ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da Gönüllüler takımı şaha kalktı. Cumali Akgül elendikten sonra sayı kaybetmeyen Gönüllüler seriye bağladı, Ünlüler takımı ise çöküşe geçti. Turabi itiraf etti "Herhalde bu kadar yenilgi görmedim. Psikolojim bozuldu." Ümit Karan çılgına döndü, Gönüllüler'in üzerine yürüdü. Survivor son bölümde ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül neydi? İşte Survivor son bölüm özeti...

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Survivor’da dengeler değişti. Gönüllüler takımı Ünlüler takımını alt etmeye devam ediyor. Gönüllüler takımının sürekli kazanması ile Ünlüler takımında açlık, gerginlik ve kaybetmenin getirdiği üzüntü sonucu tartışmaları da beraberinde getirdi. Ümit ile Turabi, Gönüllüler takımına sert tepki gösterdi. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…



Hakan: İnsanlardan destek istemek insanı utandırıyor. İnşallah az hata yapmışızdır. Öyle yansımıştır. Arada 80 gün geçmiş. Yolda kimsenin tanımadığı yarışmacılar artık bir kitleye sahip. Demek ki ortada bir adalet mekanizması var.

Sema: Herkesin kendi amaçları var. Herkes bunları söyledi. Bu değişik bir Survivor. Herkes şampiyon olabilir. Çok güzel bir konseydi bence.

Elif: SMS oylamasından sonra insanların hareketleri değişir mi? Sonuçta oylar verildi.

Yiğit: Güçlü bir takımdayım kiminle potaya çıksam strese gireceğim.

Nagihan: Sürpriz bir konsey oldu. Herkes eşit bir şekilde kantara çıkacak.

Yağmur: Her şey çok güzel ilerliyor. Güzel bir ödül oyunu var. Ödülü görünce enerjimiz artıyor. Karnımız tok. Mental olarak da çok kuvvetliyiz.

Ümit: Moralimiz yerinde biraz enerjimiz eksik. Karşı takımhavaya girdi. Çok moralli bir takıma karşı oynuyoruz. Mutlaka galip gelmeliyiz.

Merve: Bir haftadır kaybeden bir Ünlüler takımı var. Sahaya çıkıp savaşacağız ve kazanacak olan bir Ünlüler takımı olacağız.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun: Dominik’te ödül oyununa hoş geldiniz. Ödülünüz hamburger ve patates kızartması. Büyük oylama devam ediyor. İki oylama yapılacak. Cuma akşamına kadar oy kullanabilirsiniz. Yeni bir havuz ve zor engeller var. Havuzun altından gideceksiniz. Parkurun ortasından alttan geçip yukarı çıkacaksınız. 4 erkek 3 kadın başlıyoruz.

Ünlüler: 2 Gönüllüler: 10 Ödül Gönüllüler takımının oldu.





ÜNLÜLER TAKIMINDAN GÖNÜLLÜLER’E TEPKİ

Ümit: Terbiyesiz olmuş bunlar. Biz onlara böyle mi yapıyorduk! Yazıklar olsun.

Merve: Şunu öğrendim hiçbir zaman üzülmeyecekmişsin karşı takıma. Bizimkiler bari yapmasa bunu.

Turabi: Bunların hepsinin cevabını vereceğiz. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner.

Acun: Önemli bir oyundu kazanan büyük bir farkla Gönüllüler oldu. Tebrik ederiz 7 oyun kazanmıştınız sekizinci oyun büyük farkla oldu.

Ümit: Çok zor bir oyundu. Çok şaşkınlıkla rakip takımı izliyorum. Biz abartılı bir sevinç yapmadık. Bizden gidenlerin daha iyi bilmesi gerek. Biz bu kadar açken onların bu kadar sevinmesine şaşırdım. Biz onlar açken bu kadar gösteri yapmadık. Onlar böyle haklı buluyorsa tebrik ediyorum.

Turabi: Herhalde bu kadar yenilgi görmedim. Psikolojim bozuldu. Ümit’in dediğine katılıyorum. Arkadaşlar abartı sevinç yapmayalım dedik bize güzel bir ders oldu acımayacakmışız. Onlara kızmıyorum yendiler istedikleri gibi sevinirler. Bizim için işler baya sarpa sardı. Beni üzen Gönüllüler takımının gittikçe çirkinleşmesi. Onların sevinçleri batmıyor da bizden gidenlerin bu kadar sevinmesi bizi üzüyor. İki haftadır hiçbir şey yemediler biraz daha az sevinelim deselerdi. Yendirmeyelim, sevindirmeyelim. Onlar bizden koptu biz onlardan kopamadık. Bizimkiler Hakan’la kardeş gibiler.

Merve: Bizden gidenlerin sevinçleri hoş değil. Biz de çok oyun kazandık onlara hiç böyle davranmadık. Bizden giden 3 arkadaşımızın sevinci bizi çok üzdü. Sanki düne kadar bizimle değillerdi.

Ümit: 10-2 yenmişsin neyin sevinci bu! Tamam 7-8 oyundur kazanamıyoruz ama biz böyle yapmadık.

Elif: Çok zor günler geçiriyoruz. Onları gerçekten anlayabildiğimizi düşünüyorum.

Adem: Murat da Hilmi de Damla da giderken üzüldüler, ağladılar. Şunu artık Murat, Hilmi ve Damla bizden değil. Bizden koptular. Merhamet etmeyene merhamet edilmez ya.Bundan sonra onlara merhamet etmeyeceğiz. Güzel günler göreceğiz. Zor günler yaşıyoruz.

Anıl: Sevincimize bozuldu karşı takım. Bizim açlığımız galibiyet açlığı. Bence bizim sevincimiz yerine 10-2 nasıl yenildik diye istişare yapmalılar. Oyuna artık keyif almak için çıkıyoruz.

Murat: Takımlar galibiyet için çıkmaz mı sahaya? Biz bu takıma gelince sordum kaç kez yenildiniz 9 demiştin. Tamamıyla açlığın vermiş olduğu 8 oyun kaybetmiş olmalarının getirdiği bir sinir.

Adem: İki haftadır iletişim oyununu kaybediyoruz. Yalnızlık hissediyorum artık. Ailemden haber almak istiyorum. Sanki uzun zamandır kazanmamışız gibi hissediyorum. Gönüller’e güzel bir cevap vermemiz gerek diye düşünüyorum. Herkes kendine yakışanı yapar. Karşı tarafta birilerinin üzüntüsü seni mutlu ediyorsa bu senin art niyetindendir. Yere düşene tekme atılmaz. Siz bize tekme atmaya ve alay geçmeye çalışıyorsunuz.

ÜMİT KARAN ÇILDIRDI, KARŞI TAKIMIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Oyun sırasında Ümit Karan’ın elinin tahtaya değmesi Gönüllüler takımının ‘değdi’ diye bağırması üzerine Ümit Karan çıldırdı “Nereye değdi be!” diye bağırmasına neden oldu. Gönüllüler takımındaki kadınlar bu tepki üzerine geri çekildi.

İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun: İletişim oyununda birlikteyiz. Bu oyun çok önemli. Elimde ödülün ne olduğu var. Ünlüler kazanırsa aileleri ile mesajlaşacak, Gönüllüler kazanırsa arkadaşları ile telefonda konuşabilecek.

Ünlüler: 8 Gönüllüler: 10 Ödül Gönüllüler takımının oldu.

Ödül Gönüllüler takımı olunca Ünlüler’den Merve ile Elif gözyaşlarına boğuldu. Ümit Karan arkadaşlarına sarılıp teselli etti.

Acun: Haftalık psikolojik besininizi alacaksınız. Tebrik ediyorum. Güzel bir sonuç. Toplu oylama devam ediyor yarın akşam bitecek. Haftalar boyu bu oylama ile elemeler yapılacak.

Anıl: Çok kıran kırana geçti, gitti geldi.

Yiğit: Çok üzgünüm, zor konuşuyorum. Çok iyi mücadele ettik. Uzun zamandır iletişime ulaşamıyorduk. Çok iyi mücadele ettik.