Umudumuz Şaban konusu ve oyuncuları… Umudumuz Şaban’da kimler oynuyor?

Kemal Sunal’ın en eğlenceli ve en sevilen filmlerinden olan Umudumuz Şaban bu akşam bir kez daha televizyonda yayınlanacak. Şaban, İstanbul’da ölen amcasının ona bıraktığı kahvehaneyi devralmak üzere İstanbul’a gelir ve eğlenceli anlar başlar. Peki Umudumuz Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Kartal Tibet'in yönettiği 1979 yapımı Türk filmi, Kemal Sunal'ın başrollüğünde çekiliyor. Filmin senaryosu ise Suphi Tekiner tarafından kaleme alındı.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Kemal Sunal – Ringo Şaban

Serpil Nur – Canan

Turgut Özatay – Muhteşem Halkakul

Muhteşem Durukan – Oduncu

Hasan Alpay İzer – Muhtar Yaşar

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ KONUSU NE?

Arkadaşları tarafından Ringo adıyla çağrılan Şaban (Kemal Sunal), İstanbul'da ölen amcasının ona bıraktığı kahvehaneyi devralmak üzere İstanbul'a gelir. Kahvenin bulunduğu mahalleye büyük bir site yapmak isteyen Muhteşem adlı bir müteahhit, mahallenin kabadayısını öldürür. Cinayet Şaban'ın üzerine kalırken Şaban, halk tarafından kahraman ilan edilir. Artık mahallelinin umudu odur.