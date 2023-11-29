Umut Akyürek alnını daraltmak için bıçak altına yattı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek alın daraltma ameliyatı için bıçak altına yattı. Operasyonun başarılı geçtiğini söyleyen Akyürek, "Ameliyatım başarılı geçti, geceyi hastanede geçirdim. Türkiye'de sadece benim hocam yapıyor bu ameliyatı" dedi.

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Umut Akyürek yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Daha önce birçok kez bıçak altına yatan Akyürek, bu sefer de alın daraltma operasyonu yaptırdı.

“1 SAAT SÜRDÜ”

Instagram hesabından hasta yatağından bir video yayınlayan Akyürek, “Ameliyatım başarılı geçti, geceyi hastanede geçirdim. Her şey yolunda. Türkiye’de sadece benim hocam yapıyor bu ameliyatı. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başlandı. Çok basit bir operasyon, 1 saat sürdü. Şişlik, ödem ve morarma yok” ifadelerini kullandı.