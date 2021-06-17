Umut Akyürek hastaneye kaldırıldı

Umut Akyürek, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Düştüğü yerde acı içinde kıvranan sanatçı, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede çektiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan sanatçı, “Nazar insanı mezara koyarmış. Ne haset ettilerse omzum iki yerden kırıldı. Ameliyata alacaklar. Dua edin bana iyi niyetli dostlarım” ifadelerini kullandı.

Ardından video çekerek sağlık durumu hakkında bilgi veren Umut Akyürek, şunları söyledi: “Değerli dostlarım dün geceden beri ilginiz, güzel mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maalesef tuvalette ayağım kaydı. Omzumun üzerine çok şiddetli düştüm ve şu an iki yerde kırık tespit edildi. Hakikaten çok zor, çok sancılı bir süreç yaşadım. Benden dualarınızı esirgemeyin. Halime şükür ediyorum. Ameliyat olacağım, dualarınızı esirgemeyin.”