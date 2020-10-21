Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında?

Umut Akyürek, Türk Sanat Müziği’nin önemli sesleri arasında yer alıyor. 1973 yılında Ankara'da doğan Akyürek, aslen Sakarya'lıdır. Trigeminal nevralji teşhisi konulan Akyürek, hastalığıyla ilgili sık sık gündeme geliyor. İşte Umut Akyürek'ın hayatıyla ilgili detaylar...

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Fulden Akyürek ile kardeştir. Yaşantısını İstanbul’da sürdüren Umut Akyürek aslen Sakarya’lıdır.

İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya’da tamamlamıştır. 1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği’ne başlamış 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katılmış ve yarışmada 3. olmuştur. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü’ne girmiştir.

İlk musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneği'nde başladı. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışmasında 3. oldu. Kendisi TRT sanatçısıdır.

Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal’ı kucaklarına aldı.