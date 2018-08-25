Umut Işığım oyuncuları ve konusu! Kanal D’nin yeni dizisi Umut Işığım yakında başlıyor!

Kanal D’de "Umut Işığım" için hazırlıklar başladı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı Umut Işığım’ın oyuncu kadrosu da belli oldu. İşte Umut Işığım'ın oyuncu kadrosu ve diziye dair merak edilenler...

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Umut Işığım’da Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer'e; Cem Uçan, Yağmur Özbasmacı Mermer, Feyza Civelek, Irman Örnek, Selahattin Paşalı, Serpil Gül, Yiğit Tuncay, Özlem Başkaya, Burak Çimen, Nihan Büyükağaç, Hamdi Alp ve konuk oyuncu Alper Saldıran eşlik edecek. İşte diziden ilk haberler…

Umuda yolculuk…

Derya (Esra Bilgiç Töre) ile Elif (Hazal Subaşı)'nın mucizevi bir tesadüfle kesişen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına sebep olurken arada masum küçük Umut ve hayata küsen Yılmaz (Tolgahan Sayışman) olacak.

UMUT IŞIĞIM’IN KONUSU…

Elif ile Derya'nın mucizevi bir tesadüfle kesişen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına neden olurken, arada kalan; günahsız, masum, küçük Umut ve geçmişte yaşadıklarıyla hayata küsen Yılmaz'dır…

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz'in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor ama yanılıyordur.

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz'ı Köyceğiz'e bağlayan ilk şey Elif'in hayat sevinci olmuştur. Elif'le aşık olmadan evlenip hayata tutunma kararı aldığında ise yeni ailelerinin tek eksiğinin bir bebek olduğunu biliyordur. Ancak Elif'in peş peşe bebeklerini kaybetmesi, ikisini de perişan eder… Ta ki Elif'in cansız bir bebek dünyaya getirdiğinin ertesi sabahı, dalgaların kıyıya savurduğu küçük bir kayıktan gelen bebek çığlığının denizin tüm sessizliğini bozmasına kadar…

Elif, bebeği Allah tarafından bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif'in bebeği emzirmesiyle bebeğin ağlaması dursa da yıllar boyu sürecek bir vicdan azabı başlayacaktır.

Bu tesadüf; Yılmaz, Elif ve kaybolan çocuğunu arayan Derya arasında beklenmedik gelişmelere neden olacak ve herkesin hayatını derinlemesine etkileyecektir.

UMUT IŞIĞIM KÜNYE

Yapım : MF Yapım

Yapımcı : Faruk Bayhan

Öykü ve Senaryo: Melis Civelek

Yönetmen : Yusuf Pirhasan

UMUT IŞIĞIM OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar), Hazal Subaşı (Elif Özkan), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar), Irman Örnek (Öznur), Selahattin Paşalı (Arda Özkan), Serpil Gül (Hacer Özkan), Yiğit Tuncay(Yiğit), Özlem Başkaya (Fadime), Burak Çimen (Tuncer), Nihan Büyükağaç (Nihan), Hamdi Alp (Salih), konuk oyuncu Alper Saldıran (Toprak)

Umut Işığım, yakında Kanal D'de!