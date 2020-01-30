Umut Karadağ kimdir? Umut Karadağ nereli ve kaç yaşında?

Umut Karadağ, 1971 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Yukarı Karakısık isimli dizi ile geçen Umut Karadağ hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Umut Karadağ nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Zümrüdüanka dizisinde Adil Demirkan karakterini canlandıran Umut Karadağ hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Umut Karadağ kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

UMUT KARADAĞ KİMDİR?

Umut Karadağ, 26 Şubat 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. Bir çok dizi ve filmde rol alan alan Umut Karadağ, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Adil karakterine hayat vermektedir. Umut Karadağ, 1.88 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur.

Umut Karadağ’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2015 – Müfettişler – Ankara Devlet Tiyatrosu

2010 – Camdan Kalp – Ankara Devlet Tiyatrosu

2009 – Kerbela – Ankara Devlet Tiyatrosu

2008 – Kasimir ve Kararoline – Ankara Devlet Tiyatrosu

2006 – Kadıncıklar – Ankara Devlet Tiyatrosu

2006 – Bozkır Dirliği – Ankara Devlet Tiyatrosu

2005 – Ağaçlar Ayakta Ölür – Ankara Devlet Tiyatrosu

2004 – Hamlet – Ankara Devlet Tiyatrosu

2004 – Yeşil Gece – Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 – Kurtuluştan Kurtuluşa – Ankara Devlet Tiyatrosu

2002 – Murtaza – Ankara Devlet Tiyatrosu

2001 – Taşrada Bir Gün – Ankara Devlet Tiyatrosu

2000 – Korkut Ata – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 – Yedi Köyün Yargıcı – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1999 – Toros Canavarı – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1998 – Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1998 – Yolcu (oyun) : Nazım Hikmet – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1998 – Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1998 – Duruşma (oyun) – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1997 – Yağmurcu – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1996 – Kanlı Düğün – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1996 – Çıtır Köy – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1996 – Canlı Maymun Lokantası – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Pazartesi Perşembe – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Masal Masal İçinde – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Kısasa Kısas – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1994 – Asiye Nasıl Kurtulur – Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 – Mahmut ile Yezida – Ankara Devlet Tiyatrosu

Umut Karadağ’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zümrüdüanka (Adil) (TV Dizisi)

2018 – Kardeşim İçin Der’a (Atıf Necip) (Sinema Filmi)

2018 – Halka (İskender) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Yunan Kralı Constantin) (TV Dizisi)

2017 – Beyaz Balina (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Veli Yarımcalı) (TV Dizisi)

2016 – Emanet (Şehmuz) (Sinema Filmi)

2015 – Güvenlik (TV Filmi)

2014 – Aşktan Kaçmaz (Bedir) (TV Dizisi)

2013 – Tatar Ramazan (Abdurrahman Çavuş) (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2010 – Kurtlar Vadisi Filistin (Zübeyr) (Sinema Filmi)

2009 – Kaptan Feza (Süleyman) (Sinema Filmi)

2009 – ES-Es (Azmi) (TV Dizisi)

2008 – Ay Işığı (Korkut) (TV Dizisi)

2008 – Gölgesizler (İmam) (Sinema Filmi)

2007 – Yersiz Yurtsuz (Celal) (TV Dizisi)

2007 – Karayılan (Binbaşı Gaspar) (TV Dizisi)

2007 – Eksik Etek (Doğan) (TV Dizisi)

2006 – Sağır Oda (Yuri Krakof) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (Nadir) (TV Dizisi)

2005 – Eylül (Mehmet) (TV Dizisi)

2005 – Düşler ve Gerçekler (Remzi) (TV Dizisi)

2004 – Haziran Gecesi (Tamer) (TV Dizisi)

2002 – Estağfurullah Yokuşu (Yasin)

2002 – Asmalı Konak (Yakup) (TV Dizisi)

2001 – Bizim Evin Halleri (Bedirhan) (TV Dizisi)

1993 – Yukarı Karakısık (Tarık) (TV Dizisi)