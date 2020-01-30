Umut Oğuz ayak parmağındaki tümörden kurtuldu
Geçen yıl mayıs ayında babalık duygusunu tadan 42 yaşındaki oyuncu Umut Oğuz, ameliyata girerken göründüğü sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini korkuttu. Sedye üzerinde ameliyata girerken görülen Oğuz, geçirdiği başarılı ameliyat sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine müjdeli haberi verdi. Ayak parmağında bulunan tendom tümörünün alındığını söyleyen Oğuz, yaşadığı rahatsızlıkla ilgili Sözcü’ye açıklamada bulundu.
20 YIL ÖNCEKİ AMELİYAT…
Ayak başparmağında bulunan tümörün 20 yıl önce geçirdiği bir ameliyat sonrasında ayak parmağının içine kaçırılan bir derinin büyümesi sonucu kitleye dönüşmesiyle meydana geldiğini söyleyen Oğuz, koltuk değnekleri yardımıyla ayağa kalktığı bir videosunu da bizlerle paylaştı.