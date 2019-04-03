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Umut Oğuz baba oldu
Umut Oğuz baba oldu
Yaklaşık bir yıl önce Mıknatıs adlı tek kişilik gösterisinin ardından, sahnede eşi Sevilay Oğuz'a evlenme teklif eden Umut Oğuz baba oldu.
Magazin 3 Nisan 2019 - 07:45

24 yaşındaki eşi Sevilay’ın bebeklerini dünyaya getirmesinin ardından sosyal medya hesabından bu özel ana dair paylaşımlarda bulunan Oğuz, heyecanını Sözcü’ye özel gönderdiği fotoğrafları ile paylaştı.

Bebeğiyle ilk karşılaşma anının fotoğrafını sevenleriyle sosyal medya hesabından paylaşan Umut Oğuz, “Oğlumuzu gördüğüm ilk an” notuyla paylaştığı karenin altına “Çok şükür annemiz de, yavrumuz da iyi. Allah isteyen herkese nasip etsin bu duyguyu” yazdı. Oğuz ayrıca paylaşımına ‘Dorabeygeldi’ hashtagini de açtı.

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