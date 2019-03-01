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Umut Oğuz baba olmaya hazırlanıyor
Umut Oğuz baba olmaya hazırlanıyor
Yaklaşık 10 ay önce Mıknatıs adlı tek kişilik gösterisinin ardından, sahnede eşi Sevilay Oğuz'a evlenme teklif eden Umut Oğuz baba oluyor...
Magazin 1 Mart 2019 - 12:25

Oyuncu Umut Oğuz, geçtiğimiz yıl mayıs ayında, sahnelediği ‘Mıktanıs’ adlı tek kişilik gösterisinin ardından 1 hafta önce evlendiği eşi Sevilay’a sahnede evlenme teklif etmişti.
24 yaşındaki eşiyle aralarında çok fazla ortak nokta olduğunu söyleyen Oğuz, şimdi de baba olmaya hazırlanıyor. Eşine ‘Turuncu bir gezegen’ diye hitap eden oyuncu oldukça heyecanlı. Oğuz’un eşi şu an 34 haftalık hamile ve her şey yolunda giderse bebeğini normal doğumla dünyaya getirmeyi düşünüyor…

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