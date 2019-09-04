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Umut Oğuz: “Bu sene iki işi bir arada götüreceğim”
Umut Oğuz: “Bu sene iki işi bir arada götüreceğim”
Komedi filmlerinin aranan isimlerinden Umut Oğuz, önceki gün alışveriş turunda objektiflere yansıdı. İmaj değişikliğine giden Oğuz, yakında yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacağını belirtti.
Magazin 4 Eylül 2019 - 11:59

Ekranların sevilen oyuncusu Umut Oğuz, önceki gün Levent’te bulunan bir AVM’de objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de yeni doğan çocuğu için alışveriş yapan Oğuz, “Yeni proje için sakalı uzattık başlama tarihini bekliyorum. Bunun yanı sıra yakın zaman da yeni bir tiyatro oyunumuz ‘Ormantik Komedi’ başlayacak. Öncelik turnelere çıkıp oyunu tanıtmak, sonrasında İstanbul'da oynamaya başlayacağız. Hem dizi, hem tiyatro oyununu bir arada götüreceğim” diye konuştu.

Son güncelleme: 12:01 - 04.09.2019
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