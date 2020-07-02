Umut Oğuz: O gün dünyanın en zengin insanı oldum

Umut Oğuz: O gün dünyanın en zengin insanı oldum

Oyuncu Umut Oğuz, kucağında bebeğiyle çektiği bir selfieyi hesabından paylaştı ve yeni yaşına dair duygusal ve anlamlı satırlar paylaştı.

Kadrosunda yer aldığı komedi filmleri ile beğeni toplayan oyuncu Umut Oğuz, 43 yaşına bastı ve yeni yaşına dair son derece anlamlı satırlar paylaştı. Kucağında bebeği ile çektiği selfieyi hesabından paylaşan Oğuz, altına da şu satırları yazdı:

*Doğduğumdan beri güneşin etrafında 43 kere döndü dünya. Ona sorarsanız küçük mikroskobik bir zaman, bana sorarsanız 43 senesi ömrümün…

*Ne mutlu bu yaşları görebildim. Güzel hatalar yaptım. İyi dostlar biriktirdim. Savruldum, duruldum, zoru, kolayı bu yaşları görebildim. Küçükken biri 43 yaşındayım dediğinde, aman ne kadar yaşlı dediğim günlerden, bir göz kırpmasıyla geliverdim bugünlere.

*Aslında hayatın yaş almakla değil, bahşedilen ömrün her anını nasıl yaşadığınla ölçüldüğünü anladım. İtiraf edeyim bir çok şeyi de baba olunca anladım. Her gün değişen, yenilenen bir Umut oldum.

*En değerli hediyelerin zor zamanlarda bir dost sesi, içten bir sarılma ya da bir küçük tebessüm olduğunu, kalbinin başka bir bedende atmasının bir lütûf, minik nefesinin ise tüm dertlerin ilacı olduğunu gördüm.

*Çok şükür, her gün yeniden çok şükür, yavruma sarıldığım gün, dünyanın en zengin insanı oldum.

*Yanımda olan, olamayan, hayata dair bana küçük bir ders veren, yapımımda emeği geçen geçmeyen herkesi minnetle selamlar, ömrümün en kıymetli hediyesini veren sevgilime, turuncuma, biricik eşime hürmetle eğilip, kalbimizin Dora’sını koklayarak bir güzel yaşa da girmemi aşkla kutlarım…

*Her gece dilediğim gibi, “İçinden iyilik geçen tüm dualar kabul olsun