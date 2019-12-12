Umutsuz Ev Kadınları’ndan Teri Hatcher, 55 yaşına girdi

Bir zamanların en çok izlenen dizisi Umutsuz Ev Kadınları'nda Susan Mayer karakterini canlandıran Teri Hatcher, 55 yaşına girdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kendi bedenini kutlayan Hatcher, adeta genç kızlara taş çıkarttı.

ABD’li ünlü oyuncu Teri Hatcher, dün akşam Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı. 8 haftalık bir fitness programının ardından vücudunun değişimini gösteren 55 yaşındaki Hatcher’a beğeni yağdı.

Haftalarca çalışmasının sonucunu, “Egzersiz, çıplakken iyi görünmek için bir araçtan ziyade bir refah kaynağına dönüştü. O yüzden neden bikinili bir fotoğrafımı paylaşmayayım? Gerçek şu ki 55 yaşında böyle bir bedende olmak özgürleştirici hissettiriyor. Sonunda kendi tenimde nasıl rahat olacağımı çözdüm. Belki her gün değil ama çoğu zaman.” notuyla paylaştı.

55’inci yaş gününde fitness serüvenini tamamladığını belirten ünlü oyuncu, yaş aldıkça neler öğrendiğini de şu sözlerle belirtti: “Yaşamın mucizesini görmeye yetecek kadar yaşınız var ve bu bilgiyi canlandırmanız için yeterli gençliğiniz var. Aynı anda hem savunmasız hem de güçlü olabilirsiniz. Kendinizi ve başkalarını da affedebilirsiniz” dedi.

Teri Hatcher ayrıca, en sevdiği yemek tariflerini düzenli olarak YouTube kanalında paylaşıyor. Hatcher, dünyanın en seçkin mutfak akademilerinden biri olan Le Cordon Bleu’da eğitim almıştı.