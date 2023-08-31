Ünal Silver’e veda…

75 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ünal Silver, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

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“Poyraz Karayel”, “Bir Bulut Olsam”, Diriliş: Ertuğrul” gibi dizilerde ve “Hokkabaz”, “Dedemin İnsanları” gibi pek çok filmde rol alan 75 yaşındaki oyuncu Ünal Silver, 29 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu için Üsküdar Altunizade’deki Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine oyuncunun ailesi ile sevenleri ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Taziyeleri aile adına oğlu kabul etti.

Oyuncunun tabutu üzerine Galatasaray forması konuldu.

“DÜNYANIN EN TATLI AĞABEYİYDİ”

Cenaze törenine katılan oyuncu Engin Benli, “Çok önemli bir oyuncuydu. Çok önemli bir ağabeyi, bir babayı kaybettik. Herkesin ağabeyi, arkadaşıydı. Neşeli, heyecanlı, espiriliydi. Dünyanın en tatlı ağabeyiydi ama hayat işte… Bugün varız yarın yokuz. Başımız sağ olsun” dedi.



“HERKESE DESTEK OLAN PAMUK GİBİ BİR ADAMDI”

Oyuncu Burcu Binici de “Başımız sağ olsun. Ünal ağabey çok kıymetliydi benim hocamdı. Babamdı, ağabeyimdi. Benim için tüm eğitimlerimde çok önemli bir yerdeydi. Anlamadık böyle oldu. Şoktayım. Herkese elini uzatan, herkese destek olan, dünya tatlısı pamuk gibi bir adamdı ” diye konuştu.

Ünal Silver’in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı’nda defnedildi.





(DHA)