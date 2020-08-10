Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimlerini Türkiye’de tamamlayacak

Bolllywood sinemasının en önemli isimlerinden Aamir Khan, üzerinde çalıştığı yeni filminin çekimlerinin bir kısmını tamamlamak için Niğde'ye geldi. Ünlü aktöre Niğdeliler yoğun ilgi gösterdi.

Yazdığı, yönettiği ve oynadığı kült filmlerle adından söz ettiren ünlü aktör Aamir Khan, ‘Forrest Gump’ filminin uyarlaması olarak çektiği ‘Laal Singh Chaddha’nın corona virüsü salgını nedeniyle yarıda kalan çekimlerini Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık bölgesinde tamamlamak için 3 gün önce kente geldi. Kentte çekim yapılacak yerleri inceleyen ünlü aktör otele döndüğü sırada kendisini bekleyen çok sayıda Niğdeliyi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

CORONA VİRÜSÜNÜ UNUTTULAR!



Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Khan, bol bol selfie çekimi yaptı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Aamir Khan ile bir görüştürme gerçekleştirmesinin ardından kentte yapılacak çekimler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Öte yandan bazı vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına hiçe saydığı gözlerden kaçmadı.

300 KİŞİLİK EKİPLE 45 GÜNDE ÇEKİLECEK

Film çekimlerinin Ekim ayında başlayacağını dile getiren Vali Yılmaz Şimşek, özellikle savaş sahneleri için Niğde’nin tercih edildiğini kaydetti. Aamir Khan ile sohbetleri sırasında ünlü aktörün Niğde’ye olan beğenisini dile getirdiğini belirten Şimşek, çekimlerin 300 kişilik bir ekiple 45 gün süreceğini belirtti. (DHA)