Ünlü aktör Hugh Jackman 27 yıllık eşinden boşanıyor

Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman ve eşi Deborra-Lee Furness, 27 yıllık birlikteliklerinin ardından evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdular.

Sozcu.com.tr

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54 yaşındaki ünlü aktör Hugh Jackman, iki çocuğunun annesi Deborra-Lee Furness (67) ile evliliğini sona erdirerek hayranlarını üzdü.

Cuma günü konuyla ilgili açıklama yapan çift, “Harika, sevgi dolu bir evlilik içinde, karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ama artık yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik.”

“Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Hayatımızın bir sonraki bölümüne şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı takdir ediyoruz.” dedi.

Eski çift, açıklamayı “Deb ve Hugh Jackman” olarak imzaladı ve “Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır” cümlesini ekledi.

YAŞ FARKI GÜNDEM OLMUŞTU

Avustralyalı çiftin 23 yaşında Oscar ve 18 yaşında Ava isimli iki evlatlık çocukları bulunuyor.

Furness’ın Jackman’dan 13 yaş büyük olması daha önce birçok kez magazin haberlerine konu olsa da, iki isim de bunun aralarında bir sorun yaratmadığını açıklamışlardı.

Şubat 2023’te evliliği hakkında röportaj veren Jackman, “Bence dürüstlük, samimiyet ve zaman ayırma uzun ve mutlu bir evliliğin sırrıdır. Her şeyin yolunda gideceğini varsayamazsınız. Zaman ayırmalısınız” diye konuşmuştu.

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