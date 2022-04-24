Ünlü aktör setlerdeki şiddet geçmişiyle gündemde

Geçtiğimiz günlerde bir soruşturma kapsamında yeni filminin çekim hazırlıkları durdurulan Bill Murray, daha önceki çalışmalarında setlerde uyguladığı şiddetle yeniden gündemde.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu Bill Murray’nin uygunsuz davranışlar yüzünden suçlanmasından sonra rol alacağı filmin askıya alınması oyuncunun şiddet geçmişini yeniden akıllara getirdi.

Oyuncunun geçtiğimiz günlerde, Aziz Ansari ve Seth Rogen ile rol aldığı son filminin yapımına ara verildiği haberleri gelmişti. Murray'e yönelik şikâyetler üzerine Searchlight Pictures bir soruşturma başlattı. Şikayetin geçen hafta yapıldığı, pazartesi günü prodüksiyonun durdurulduğu ve soruşturma devam ederken çekimlerin yeniden başlatılmamasına karar verildiği belirtilmişti.

Murray hakkındaki soruşturma ise ünlü oyuncunun geçmişte setlerde yarattığı şiddeti yeniden gündeme getirdi.

RICHARD DREYFUSS’A KÜL TABLASI FIRLATTI

Peki ya Bob? (What About Bob?) filminde beraber rol aldığı Richard Dreyfuss’un oğlu Twitter’da Murray’in, babasının kafasına kül tablası fırlattığını ve bir kadın yapımcıyı tehdit edip gözlüklerini kırıp attığını söyledi.

Richard Dreyfuss’un oğlu Ben Dreyfuss, çekimler devam ederken sette korumaların olduğunu da söyledi: “Herkes prodüksiyondan ayrıldı ve Los Angeles’a geri döndü; ancak Disney, çekimler arasında babamı ve Bill Murray’i fiziksel olarak ayırmak için bazı korumalar tuttuktan sonra devam etti” dedi.

KADIN YAPIMCIYI TEHDİT EDİP GÖZLÜKLERİNİ KIRMIŞ

Ben Dreyfuss’tan önce Richard Dreyfuss da seneler önce Murray’nin hareketlerinden yakınmıştı. Dreyfuss, Murray’in kendisine attığı kül tablası dışında, izin gününü reddeden yapımcı Laura Ziskin’e karşı davranışlarından da şikayet etmişti. Murray, Ziskin’i tehdit ettikten sonra güneş gözlüklerini kırıp park yerine fırlatmış.

Ziskin meme kanserinden hayatını kaybederken, Murray ile de tekrar hiç çalışmadı.

GÜZEL OYUNCUYA HAKARETLER YAĞDIRMIŞ

2000 yılında Murray, Charlie’nin Melekleri’nde Lucy Liu ile rol almıştı. Liu, Murray’nin kendisine hakaretler yağdırdığını ve ona kabul edilemez şeyler söylediğini iddia etti.

Lui, 2021’de katıldığı bir podcastte Murry’nin bir aile toplantısına katılabilmesi için ekibin bir sahneyi yeniden çalışması gerektiğini iddia etti: “Biz sahneyi çekerken, Bill bir tür hakaretler yağdırmaya başladı ve ayrıntılara girmeyeceğim, ama bu devam etti. Ben, ‘Vay canına, sanki bana bakıyormuş gibi’ dedim. Kullandığı sözcüklerin bir kısmı kabul edilemezdi. Yani evet, kendim için ayağa kalktım ve pişman değilim.”

İDDİALARI REDDETTİ

Murray ise 2009’da The Times of London’da tüm bu davranışlarını savundu: “Bak, eğer profesyonel değilsen ve benimle çalışıyorsan seni tamamen işten atarım.”

Yıldızın ayrıca, filmin yönetmeni Joseph McGinty Nichol’a kafa attığı da iddia edilmişti. Murray, bu iddiayla ilgili olarak 2009’da Times’a “Bu saçmalık! Bu tam bir saçmalık! Bu hikayeyi neden uydurduğunu bilmiyorum. Çok aktif bir hayal gücü var.”

ÜNLÜ KOMEDYENLE KAVGA ETTİ

Murray’nin vukuatları bunlarla sınırlı değil. Ünlü oyuncu, 1978’de de Chevy Chase ile Saturday Night Live setinde bir tartışmaya girdi. Çiftin birbirlerine hakaretler yağdırdığı bir kavganın çıktığı iddia edildi.

EN YAKIN ARKADAŞIYLA BİLE KAVGA EDİP YILLARCA KÜS KALMIŞ

Bugün Aslında Dündü’de (Groundhog Day) ise yönetmen Harold Ramis’e fiziksel şiddette bulundu. Yönetmenin tartışma sırasında oyuncuyu duvara fırlattığı iddia edildi. Ramis’in kızı, Murray’in kavgadan sonra 20 yıl boyunca yönetmenle konuşmadığını ve Ramis’in kalbinin kırık olduğunu iddia etti. Hayalet Avcıları’nda da beraber çalışan ikili uzun seneler küs kaldı.

Ramis’in kızı Violet Ramis Stiel, Ramis Şubat 2014’te ölmeden hemen önce, Murray’nin bir sabah 7’de bir kutu donut ve bir polis eşliğinde habersiz geldiğini söyledi. Ramis, o zamana kadar konuşma yeteneğini kaybetmişti, ancak Murray yine de birkaç saat eski arkadaşıyla vakit geçirmiş.

PSİKOLOJİK ŞİDDET DE UYGULAMIŞ

Murray ayrıca fiziksel şiddet yanında psikolojik şiddetle de hatırlanıyor. Suda Yaşam (The Life Aquatic With Steve Zissou) filminde birlikte rol aldığı oyuncu Anjelica Huston, çekimler sırasında Murray’nin kendisi dışında herkesi bir gün akşam yemeğine davet ettiğini söylüyor.

2019’da, “Hepimiz bu küçük oteldeydik ve o, benim dışımda tüm oyuncu kadrosunu akşam yemeği yemeye davet etti” dedi.

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