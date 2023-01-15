Ünlü aktris üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor

"Beni Asla Bırakma", "Diren!" ve "Utanç" gibi filmlerle tanınan ünlü İngiliz oyuncu Carey Mulligan'ın yeniden hamile olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr

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37 yaşındaki BAFTA ödüllü aktris Carey Mulligan, 2012’den evli olduğu şarkıcı Marcus Mumford’dan (35) üçüncü çocuğunu bekliyor.

People’ın haberine göre, temsilcileri aracılığıyla mutlu haberi duyuran çiftin, halihazırda Evelyn (7) ve Wilfred (5) isimli iki çocukları daha bulunuyor.

İngiliz folk rock grubu Mumford & Sons’ın bir üyesi olan Mumford ve iki Oscar adaylığı bulunan Mulligan, dokuz aylık bir flörtün ardından 2012’de evlendiler.

Çocukken mektup arkadaşı olan ikili, büyüdüklerinde iletişimlerini kaybetmelerine rağmen, “Inside Llewyn Davis” filminde yer aldıktan sonra aşkları yeniden alevlendi.

Flört döneminde aşklarını nispeten gizli tutan çift, kariyerleri nedeniyle ayrı kaldıklarında birbirlerine aşk mektupları yazdıklarını paylaşmıştı.

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