Ünlü çift ‘eşe karşı basit yaralama’ suçundan hakim karşısına çıkacak

Ulukartal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal ve eşi Melis Ulukartal hakkında 'eşe karşı basit yaralama' suçundan bir buçuk yıl hapis cezası istemiyle karşılıklı dava açıldı. Çift, birbirlerinden şikayetçi olduktan sonra şikayetlerinden vazgeçti. Ancak eylem eşe karşı işlendiğinden dava kamu davasına dönüştü. Çift önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ulukartal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ulukartal ve Atilla Karat Mücevherat Yönetim Kurulu Üyesi Melis Anlı, 2018’de Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleşen düğünle dünya evine girmişti. Çiftin 23 Şubat’ta yaşadıkları tartışma kavgaya dönünce karakolluk oldular. Birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Kadir Cenk Ulukartal ve Melis Ulukartal hakkında ‘eşe karşı basit yaralama’ suçundan iddianame düzenledi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın dosyasında yer alan bilgilere göre sosyetik çifti mahkemelik eden olay şöyle anlatıldı.

ELLE DARP

23 Şubat’ta çift kavga ederek elle birbirlerini darp etti. Kadir Cenk Ulukartal karakola giderek eşi hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Melis Ulukartal da şikayetçi olunca birbirleri hakkında karşılıklı İstanbul Aile Mahkemesi’nden koruma tedbir kararı aldılar. Çift ayrı ayrı darp raporu alarak savcılığa sundu.

PSİKOLOJİK BASKI UYGULADI

Evlilik hayatı boyunca aralarında sözlü tartışmaların yaşandığını belirten İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kadir Cenk Ulukartal, tartışmaların dozu artınca eşinin ‘Bunu yapamazsın. Onu Yapamazsın’ şeklinde hayatını kısıtlamaya çalıştığını belirtti. Kadir Cenk Ulukartal polise verdiği ifadede, olay günü evden ayrıldıktan sonra eşinin kendisini telefonla arayarak ‘Seni anandan doğduğuna pişman edeceğim. Senin a….” dediğini iddia etti. Gece eve geldiğinde ise “Pe… nerdesin senin hayatını mahvedeceğim. Bu evi de herşeyi de elinden alacağım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” dediğini ileri sürdü.

KOLLARIMI TIRNAKLADI, SAÇIMI ÇEKTİ

Eşinin ellerini ve kollarını tırnaklarıyla çizerek saçını çektiğini belirten Kadir Cenk Ulukartal, evine giremediğini de ifadesinde belirtti. Ertesi gün eve geldiğinde ise Melis Ulukartal’ın seninle ilgili planlarım var. Yüzüne kezzap attıracağım. Seni dövdüreceğim” şeklinde tehdit ettiğini iddia etti.

ŞİKAYETÇİYİM

İstinye Devlet Hastanesi’nden darp raporu alan Kadir Cenk Ulukartal yaptığı şikayette 11 aylık bebeklerine karşı eşinin görevlerini yerine getirmediğini ve bakıcının çocuğa baktığını söyledi. Melis Ulukartal hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini isteyen Kadir Cenk Ulukartal, “Bana darp uygulayan, hakaret-tehdit içerikli sözler söyleyen eşimden şikayetçiyim” dedi.

DEFALARCA ŞİDDET GÖRDÜM

Melis Ulukartal ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisine şiddet uygulayan eşinin kanuni yaptırımlardan kurtulmak için asılsız beyanlarla bu şikayeti yaptığını ileri sürdü. Olay gecesi Kadir Cenk Ulukartal’ın sarhoş şekilde eve gelerek vücudunda kanama olacak şekilde kendisine darp uyguladığını belirten Melis Ulukartal, “Evliliğimiz boyunca defalarca şiddet uyguladı. Kendisinin alkol problemi var. Eve sarhoş geldiğinde ‘Neredeydin’ diye kendisine sormam üzerine beni darp etmeye başladı” dedi.

DARPTAN KENDİNİ TUVALETE KİLİTLEYEREK KURTULDU

Eşinin elinden kendisini tuvalete kitliyerek kurtulduğunu söyleyen Melis Ulukartal, sabah darp raporu aldığını belirtti. Eşini darp etmesinin söz konusu olmayacağını belirten Melis Ulukartal, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkartarak 10 aylık bebeği ile sokağa atmaya kalktığını ileri sürdü. İstanbul Aile Mahkemesi’nin oturdukları evi kendisine tahsis ettiğini belirten Melis Ulukartal, alkol problemi nedeniyle eşi hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini belirtti.

KAMU DAVASINA DÖNÜŞTÜ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafların şikayetleri üzerine çift hakkında soruşturma başlattı. Çiftin avukatları aracılığıyla 2 ay sonra şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe verdiği ortaya çıktı. Ancak savcılık çiftin eylemlerinin eşe karşı işlendiği gerekçesiyle davanın kamu davasına dönüştüğünü belirterek adli tıp raporları, tarafların beyanlarını göze alarak taraflar hakkında birer buçuk yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Çift Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.