Jennifer Lopez ve Ben Affleck evlendi

Jennifer Lopez, Ben Affleck'le evlenmesiyle ilgili "Hayatımızın en mutlu gecesi" notunu paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Las Vegas’ta evlendi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lopez, “Hayatımızın en güzel gecesi” sözleriyle evlilik haberini doğruladı.

Lopez, Instagram’dan bir fotoğraf paylaşarak “Evet yaptık. Aşk çok güzel bir şey, ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca” ifadelerini kullandı. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, “Tam istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas’a uçtuk, diğer çiftlerle sıraya girdik. Eski filmimden bir elbise ve Ben’in dolabından bir ceketle küçük bir şapelde yeminlerimizi ettik” diye yazdı.

Çift, 2002'de beraber rol aldıkları Gigli filminin setinde beraber olmaya başlamıştı. Çift 2004 yılında ayrılmış, Affleck 2005'te oyuncu Jennifer Garner'la, Lopez ise şarkıcı Marc Anthony'yle evlenmişti. Yıllar sonra geçen sene yeniden bir araya gelen çift, nisan ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

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