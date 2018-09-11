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Demet Akalın ve Okan Kurt neden boşandı?
Demet Akalın ve Okan Kurt neden boşandı?
Ünlü şarkıcı Demet Akalın üçüncü kez boşandı. Demet Akalın ve Okan Kurt çifti 6 yıllık evliliklerini 10 dakikada sonlandırdı. Çiftin avukatları saat 13.30 sıralarında Beykoz Adliyesi'ne geldi. Anlaşmalı boşanma davası açan avukatlar boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye bir protokol sundu.
Magazin 11 Eylül 2018 - 20:16

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile işadamı eşi Okan Kurt boşandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanmanın sonucunda taraflar birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı. Ünlü çiftin 4 yaşındaki kızları Hira’nın velayeti Demet Akalın’a verildi. Ünlü çift 2012’de Çırağan Sarayı’nda evlenmişlerdi.

Saat 15.30 sıralarında ise Demet Akalın ve Okan Kurt ayrı ayrı adliyeye geldi. Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşma 10 dakika sürdü. Mahkeme hakimi çifti ‘şiddetli geçimsizlik’ gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşadı. Ünlü çift birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmezken 4 yaşındaki kızları Hira’nın velayeti anne Demet Akalın’a verildi.

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Demet Akalın’ın gergin olduğu gözlendi.

HACİZ GELDİ, ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI

Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt’un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz’daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Aralarında televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü.

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Okan Kurt, boşanma talebinin kendisinden gelmediğini söyledi.

Demet Akalın daha önce yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle “Evliliğimizde kriz yaşadık, şükür atlattık” demişti.

Akalın gazetecilerin “Formalite olarak mı boşandınız?” sorusuna “Yok” demekle yetindi.

Okan Kurt ise boşanma talebinin kendisinden gelmediğini söyledi.

DEMET AKALIN ÜÇÜNCÜ KEZ BOŞANDI

Demet Akalın, 2010 yılında Ömer Bekensir’den, 2006 yılında ise Oğuz Kayhan’dan boşanmıştı.

Son güncelleme: 20:49 - 11.09.2018
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