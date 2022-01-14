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Balat’ta Çukur dizisinin de çekildiği bina yandı

Fatih Balat'ta 'Çukur' dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı iki katlı bina yandı.

Yayınlanma: 16:59 - 14 Ocak 2022 Güncellenme:
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Balat’ta Çukur dizisinin de çekildiği bina yandı

Fatih Balat’ta bulunan iki katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

‘Çukur’ dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı. Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı.

Olay yerine giden itfaiyenin 45 dakikalık müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürülürken itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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