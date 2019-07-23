Ünlü fenomen 5 yıl 10 ay hapse çarptırılmıştı! Takipçi sayısı çok diye üst sınırdan ceza almış

'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün 'uyuşturucu özendirme' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı. Mahkeme, Pucca'nın profilinin herkese açık olması ve 1,72 milyon takipçisinin bulunması nedeniyle üst sınırdan ceza verildiğini belirtti. Sosyal medyanın gücüne de değinilen gerekçeli kararda, sosyal medyada örgütlenmelerle hükumetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticelerin elde edildiğini vurgulandı.

“Pucca” ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, “uyuşturucu özendirme” suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, Pınar Karagöz'ün sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği belirtildi. “Bir uyuşturucu kullanma hakkın var. Hayatında ilk defa sadece bir kere, hangisini seçerdin?” şeklindeki tweet ile Karagöz'ün takipçilerini madde kullanımı yönünde cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği belirtilerek, meşru bir madde algısı yaratıldığı belirtildi. Mahkeme hakimi, gerekçesinde,“Eski bağımlı mısınız nesiniz. Nedir ne bu öfke yani? Offf bıktım sizin yersiz tepkilerinizden” tweeti ile ise madde kullanımını sıradan gösterdiğini kaydetti.

“FAKİRLERİN UYUŞTURUCU SAYESİNDE HAYATTA KALDIKLARINI BELİRTMİŞ”

Gerekçeli kararda, Karagöz'ün paylaştığı “Yüzlerce fakir fakir kokan Medellinli o beğenmediğiniz uyuşturucu sayesinde evlerine ekmek götürdü ekmek!” tweetinde kişileri uyuşturucu kullanmaya özendirdiği kaydedildi. Kararda söz konusu tweete ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Paylaşımında Kolombiya'nın uyuşturucu kartelleriyle meşhur, uyuşturucu kaçakçılığının başkenti sayılan Medellin şehrine atıfta bulunarak, buradaki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde hayatta kalabildiklerini belirtip, uyuşturucu madde kullanımının olması durumunda ekonomik döngüden dolayı Medellin'deki fakir insanların evlerine ekmek götürebileceklerini ima etmekte”

‘MADDE KULLANMAYA BAŞLADIĞINI İMA ETMİŞ'

Pucca'nın suça konu “Yine kısmetse olur uyuşturucu batağına düştüm” tweetinde, uyuşturucu madde kullanmaya başladığını ima ederek takipçilerine mesaj verdiğinin belirtildiği gerekçede, “Kendisini her yönüyle örnek alan kişileri uyuşturucu madde kullanımına davet etmekte olduğunun tespit edildiği” ifadeleri kullanıldı. Mahkeme Karagöz'ün “Bir uyuşturucu duyarı kasmadığınız kalmıştı, yeter ya duyar duyar şiştim” şeklindeki paylaşımında ise, narkotik paylaşımlarını eleştirenlere tepkisini dile getirip konuya meşruiyet kazandırmaya çalıştığını gerekçe gösterdi.

“HÜKUMETLERİN DEVRİLMESİ SONUCUNA GİDECEK KADAR…”

Pucca olarak tanınan Karagöz'ün tweetlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiremeyeceğini belirten mahkeme, sosyal medyanın gücüne de değindi. Gerekçeli kararda, sosyal medyada örgütlenmelerle hükumetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticelerin elde edildiğini vurguladı. Öte yandan bu yolla kitlelere ulaşmanın, etkilemenin, yönlendirmenin basın araçlarına göre daha kolay, ucuz ve elverişli olduğu belirtildi. Gerekçede, suça konu tweetlerle yönlendirilmeye açık insanların ve özellikle iradeleri tam oturmamış gençleri uyuşturucuya yönlenmesinin yolunun açıldığını ifade edildi.

1,72 MİLYON TAKİPÇİSİ OLDUĞU İÇİN ÜST SINIRDAN CEZA ALDI

Cezanın alt sınırdan uzaklaşarak verme nedenini açıklayan mahkeme, Pucca'nın profilinin herkese açık olması ve 1,72 milyon takipçisinin bulunması nedeniyle ulaştığı kişi sayısının çokluğuna vurgu yaparak, bu durumun da cezanın üst sınırdan verilme gerekçesi olduğunu belirtti.

ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK

Öte yandan kararın İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay tarafından onanması halinde Pucca ismiyle tanınan Pınar Karagöz'e cezaevi yolu görünüyor.