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Ünlü fenomen Gianluca Vacchi ve Sharon Fonseca, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı
Gianluca Vacchi, mayıs ayında sevgilisi Sharon Fonseca ile bir çocukları olacağını açıklamıştı. 350 milyon sterlin serveti olan Vacchi, bebeğin cinsiyetini ise helikopterden boşaltılan boya ile öğrendi...
Magazin 15 Temmuz 2020 - 10:31

Danslarıyla dünyanın en çok tanıdığı fenomen haline gelen DJ Gianluca Vacchi ve sevgilisi Sharon Fonseca, yaklaşık iki ay önce bebek beklediklerini açıklamıştı. Vacchi, sevgilisinin önünde diz çöktüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak “Bize verdiğin bu sevgi için çok teşekkürler. Hayata, bize verdiği bu güzel hediye için minnettarız” yazmıştı. Ünlü fenomen ve sevgilisi şimdi de bebeğin cinsiyetini öğrenirken yükledikleri video ile sosyal medyanın diline düştü. El ele evlerinin bahçesinde helikopteri bekleyen çiftin üzerine pembe bir boya boşaltıldı ve bu sayede bebeğin kız olacağını da farklı bir yöntemle takipçileriyle paylaşmış oldular…

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