Ünlü fenomenler ‘uyuşturucudan’ hakim karşısına çıktı

“Pucca” ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ile “Buryy Soprano” isimli Youtuber Burak Aydoğduoğlu, “uyuşturucu özendirme” suçundan 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı. Moda olduğu için paylaşım yaptığını söyleyen ünlü fenomen Karagöz, “Escobar’ın ölümüne atıf yapıyordum” dedi. Mary Jane isimli şarkısında uyuşturucuya özendirdiği iddia edilen Aydoğduoğlu ise “Popüler olmayı başardım. Sadece eğlenceli olmasını istedim” diyerek savunma yaptı.

“Pucca” ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve “Buryy Soprano” isimli Youtuber Burak Aydoğduoğlu, sosyal medya paylaşımları ile Aydoğduoğlu'nun “Mary Jane” isimli şarkısındaki ifadeler gerekçesiyle “uyuşturucuya özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı.

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu avukatlarıyla katıldı.

‘ESCOBAR'IN ÖLÜMÜNE ATIF YAPIYORDUM'

Pucca olarak bilinen Pınar Karagöz paylaşımları uyuşturucuya özendirmek amaçlı yapmadığını söyleyerek, “Sosyal medyada paylaştığım ‘Bir uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin' şeklindeki paylaşımı daha önce de yaptığım bir paylaşımdır. Moda olduğu için bu şekilde yaptım. Mesela buna benzer ‘Bir ünlüyle birlikte olmak isteseydiniz hangisiyle birlikte olmak isterdiniz' şeklinde paylaşım yapmıştım. ‘Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor' derken Narcos dizisinden bahsediyordum” diyerek beraatını istedi.

Pınar Karagöz'ün avukatı Furkan Tatlı ise müvekkilinin suç işleme kastı olmadığını belirterek, savcılık tarafından Karagöz'ün paylaşımlarını hangi amaçla yaptığının araştırılmadığını söyledi.

‘AMACIM POPÜLER OLMAKTI'

11 yaşından beri müzikle uğraştığını anlatan Burak Aydoğduoğlu ise, “Mary Jane isimli şarkı ile popüler olmayı başardım. Ancak şarkının içeriğinde uyuşturucuya özendirme amacım yoktu. Sadece eğlenceli olmasını istedim. Şarkıda bahsedilen Mary Jane, Spider Man filmindeki Mary Jane'dir. Parayla ilgili husus da sevginin satın alınamayacağını anlatmak içindir. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Buray Aydoğduoğlu'nun avukatı Gülşen Orman Çakar da şarkı sözlerinin ve sanatçının özgür olması gerektiğini belirterek müvekkilinin beraatını istedi. Mahkeme hakimi, sanık avukatlarına son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Karagöz'ün sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda, “Kolombiya'nın uyuşturucu kartelleriyle meşhur, kokain kaçakçılığının başkenti sayılan Medelli şehrine atıfta bulunarak, buradaki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde kalabildiklerini belirtip, uyuşturucu madde kullanımının olması durumunda ekonomik döngüden dolayı Medelli'deki fakir insanların evlerine yiyecek götürebileceklerini ima ederek, uyuşturucu kullanımını özendirdiği” belirtilmişti. Burak Aydoğduoğlu'nun Youtube'da paylaştığı ve söylediği “Mary Jane” adlı şarkının argodaki manasının “esrar” olduğu, şarkıda sözü geçen Mary Jane'i gerçek kişi olarak değil, esrar maddesini kastederek söylediği kaydedilmişti. İddianamede, bu kapsamda şüpheliler Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu'nun, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme” suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.