Ünlü güreşçi Hulk Hogan üçüncü defa evlendi

Güreş efsanesi Hulk Hogan, Sky Daily ile evlendi. Florida'da gerçekleşen törende Hogan'ın kızı Brooke'ın katılmaması ise dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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70 yaşındaki Hulk Hogan temmuz ayında, 45 yaşındaki Sky Daily ile nişanlandığını duyurmuştu. İkili cuma günü ise Florida’da evlendi. Çifte yakın bir kaynak, “Sky hayatını değiştirdi. Eğer Hulk gibi bir adam parlayabilseydi, o zaman parlardı” diyerek ikilinin mutluluğunu anlattı.

Hogan ve Daily’nin törenlerine katılan bir kişi de sade bir düğün olduğunu, ancak bu mutlu gününde Hogan’ın kızının, babasının yanında yer almadığını belirtti: “Mütevazı bir düğündü. Her ikisi de en yakınları ve en sevdikleriyle birbirlerine olan derin sevgilerini ve bağlılıklarını ilan etmek için sadece küçük bir tören yapmak istiyordu. Ancak ne yazık ki Brooke gelmedi.”

Hogan’ın oğlu Nick Hogan ise beraber olduğu Tana Lea’nın paylaştığı ve düğünden olduğu anlaşılan bir fotoğrafı yeniden yayınladı.

Sky Daily, Hogan’ın üçüncü karısı. İlk olarak 1983’ten 2007’ye kadar Linda Hogan ile evliydi. Bu evliliği sırasında Brooke ve Nick ismini verdiği iki çocuğu oldu. Ancak Linda, Hulk’un Brooke’un arkadaşı Christiane Plante ile ilişkisi olduğu iddiaları üzerine boşanma davası açtı.

Linda’nın ardından Hulk, Jennifer McDaniel ile evlendi. Evlilikleri 2010’dan 2022’ye kadar sürdü ve Sky Daily ile çıkmaya başlayana kadar boşandıklarını duyurmamıştı.

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