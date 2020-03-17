Ünlü İngiliz oyuncu Corona virüsüne yakalandı!

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada yaptırdığı Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hiçbir belirtisi olmadığını ve iyi olduğunu ifade eden Elba, takipçilerine panik yapmama çağrısında bulundu.

“KARANTİNAYA ALINDIM”

Elba, “Öğrendiğimizden beri karantinaya alındım. Sizler de evlerinizde kalın” dedi.

Panik yapılmaması gerektiğini ama ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Elba, eşine test yapılmadığını ancak durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Elba ayrıca, vatandaşları ellerini yıkamaya ve tedbir almaya çağırdı. İHA