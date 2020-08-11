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Ünlü iş adamının başını yakan hareket! Kadın iç çamaşırını maske yapınca gözaltına alındı
Ünlü iş adamının başını yakan hareket! Kadın iç çamaşırını maske yapınca gözaltına alındı
ABD'li ünlü iş adamı John McAfee, corona virüsü önlemlerini ciddiye almayınca başına iş açtı. McAfee maske olarak kadın iç çamaşırı takınca Norveç'te gözaltına alındı.
Sozcu.com.tr
Magazin 11 Ağustos 2020 - 08:49

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını durdurabilmek için kullanılan önlemlerin başında maske takmak geliyor.

Birbirinden ünlü isimler sosyal medyadan maske kullanılması çağrısı yaparken, ABD’li yazılım şirketi McAfee’nin kurucusu ünlü iş adamı John McAfee’nin maske tercihi başına iş açtı.

 

McAfee böyle gözaltına alındı.

 

Eşiyle birlikte bir toplantı için Norveç’e giden 74 yaşındaki McAfee, maske olarak kadın iç çamaşırı kullanınca güvenlik görevlileri tarafından havalimanında durduruldu. Normal maske takmayı reddeden McAfee gözaltına alındı.

 

McAfee ve eşi Janice.

 

İş adamının eşi Janice McAfee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendisinin de iç çamaşırından maske yaptığını ancak yetkililerin kendisine müdahale etmediğini duyurdu.

Janice McAfee gözaltı merkezinde şampanya içtiği bir fotoğrafını paylaşırken, eşinin dönüşünü beklemek üzere özel uçakla Münih’e gitti.

 

Son güncelleme: 08:54 - 11.08.2020