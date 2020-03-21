Ünlü iş insanı Leyla Alaton’dan “Evde Kal” çağrısı

Ünlü iş insanı Leyla Alaton, corona virüsü salgınına karşı herkesi evde kalmaya davet ederek, "Bu işin ehemmiyetini anlamanın zamanı geldi. Çok büyük hata yapıyoruz, dışarı çıkarak. Kendimizi değil, başkalarını düşünmemiz lazım" dedi.

Ünlü iş insanı Leyla Alaton, Instagram hesabından bir video paylaştı ve takipçilerine seslendi. “Sevgili dostlar sizin için süslendim, püslendim, evdeyim. Evde kalmamız gerektiğini candan düşünüyorum” diyen Alaton, “Büyük bir sınavdan geçiyoruz, ne sınavıysa bu… Hiç oralara girmeyelim” dedi.

‘EVDE YAPACAK BİNLERCE ŞEY VAR’

Bundan böyle hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten Alaton, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu işin ehemmiyetini anlamanın zamanı geldi. Çok büyük hata yapıyoruz, dışarı çıkarak. Kendimizi değil, başkalarını düşünmemiz lazım. Evde yapacak binlerce şey olduğunu düşünüyorum. Bir makineyle, elimizdeki bu telefonla madem beni seyredebiliyorsunuz. Bütün dünyanın her türlü haberine, bilgisine ulaşmak mümkün. Film seyretmek, kitap okumak mümkün. Lütfen hiçbir bahanenin arkasına saklanmayalım ve evde kalalım.”