Ünlü isim boşanıyor!

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele boşanıyor. 7 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

İngiliz sanatçı Adele’in basın temsilcisinin aktardığı kısa açıklamaya göre ünlü isim Simon Konecki ile olan evliliğini sonlandırıyor. Geçtiğimiz günlerde Adele’in paylaştığı bir fotoğrafında yüzüksüz olması hayranlarının gözünden kaçmamış ve boşanma dedikodularının fitilini ateşlemişti.

Ünlü ismin basın temsilcileri Benny Tarantini ve Carl Fysh yaptıkları açıklamada, “Adele ve eşi resmen boşanıyorlar. Oğullarını ise sevgiyle büyütmeye devam edecekler. Tek istekleri gizliliklerine saygı duyulması. Bu konuda daha fazla yorum yapılmayacak.” dedi.

2011 yılında birlikteliğe başlayan çiftin oğlu Angelo Ekim 2012’de doğmuştu. Çift daha sonra 2016 yılında gizli bir törenle evlendi.