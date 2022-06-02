HAYAT
Abone Ol

Ünlü isim paylaştı: Bendenizi bulmak size düşsün

Gençlik yıllarında basketbol oynayan yönetmen Hamdi Alkan, takım arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak eski günleri andı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ünlü isim paylaştı: Bendenizi bulmak size düşsün

Yönetmen Hamdi Alkan, gençlik yıllarına ait fotoğrafı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

“ANTAKYA’YA ŞAMPİYONLUK GETİRDİK”

Alkan, 38 yıl önce çekilen fotoğrafın altına şu notu düştü:

“Uzun yıllar basketbol oynadım. Antakya’ya nice şampiyonluklar getirdik. Fotoğrafta 17 yaşında olan bendenizi bulmak size düşsün.”

Selen Görgüzel'den Hamdi Alkan'ın ailesine sitem İlginizi Çekebilir Selen Görgüzel'den Hamdi Alkan'ın ailesine sitem Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşandı! 'Çok didiştik, çok barıştık' İlginizi Çekebilir Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşandı! 'Çok didiştik, çok barıştık'
basketbol Hamdi Alkan Instagram Nice oyuncu sosyal medya