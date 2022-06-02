Ünlü isim paylaştı: Bendenizi bulmak size düşsün
Gençlik yıllarında basketbol oynayan yönetmen Hamdi Alkan, takım arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak eski günleri andı.
Yönetmen Hamdi Alkan, gençlik yıllarına ait fotoğrafı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
“ANTAKYA’YA ŞAMPİYONLUK GETİRDİK”
Alkan, 38 yıl önce çekilen fotoğrafın altına şu notu düştü:
“Uzun yıllar basketbol oynadım. Antakya’ya nice şampiyonluklar getirdik. Fotoğrafta 17 yaşında olan bendenizi bulmak size düşsün.”