Ünlü isim tacize uğradığını itiraf etti: “Asla unutmayacağım”

Ünlü rapçi Cardi B #MeToo hareketine desteğini yaptığı itirafla destekledi. Bir dergi çekiminde tacize uğradığını itiraf eden ünlü isim bu durumu asla unutmayacağını belirtti.

26 yaşındaki genç rapçi Cardi B, WE kanalının Untold Stories of Hip Hop (Hip Hop’ın Anlatılmayan Hikayeleri) isimli programına katıldı. Programda cinsel tacize uğradığını itiraf eden ünlü rapçi yaşadığı şeyleri ayrıntılarıyla anlattı.

Cardi B, yaşadığı taciz olayını “Bir derginin çekimine gittiğimde fotoğrafçının bana yakınlaşıp ‘Bu dergide olmak istiyor musun’ diye sorup cinsel organını çıkarttığını asla unutmayacağım” şeklinde anlattı. Çok sinirlendiğini ekleyen genç yıldız “Bu çılgınlık” dedi. Çekimi terkettikten sonra durumu dergi sahibine açıklamış ve “Eee yani?” tepkisi ile karşılaşmış. Bu tepkinin olaydan daha büyük olmasını da cümlelerine ekledi.

Katıldığı programda #MeToo hareketine desteğini de paylaşan Cardi B, “#MeToo hareketini gördüğümde, benim gibi birçok kadının benzer şeyler yaşadığını farkettim. Bu şeyler gerçekten yaşanıyor, hem de her gün” dedi.

2018 yılında Cosmopolitan derigisine de konuşan ünlü isim “Bu tarz şeyler yaşayan kişiler konuşsalar da, insanların tepkisi ‘Ee yani? Zaten k***sın, farketmezki’ oluyor. Bu korkunç” dedi.