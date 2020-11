Ünlü isimden corona aşısına 1 milyon dolar bağış

Amerikalı ünlü country şarkıcısı Dolly Parton, corona virüsü aşısı için elini cebine attı.

Akademik dergi The New England Journal of Medicine, 74 yaşındaki yedi Grammy ödüllü şarkıcının Moderna şirketinin corona virüsü aşısı için bağışta bulunduğunu doğruladı.

Parton’un, ABD’nin Nashville şehrindeki Vanderbilt Enfeksiyon, İmmünoloji ve Enflamasyon Enstitüsü’ne bağlı Covid-19 Araştırma Fonu’na 1 milyon dolar bağış yaptığı öğrenildi.

Şarkıcının, bağışı, arkadaşı Dr. Naji Abumrad’ın, kaydettikleri gelişmeleri anlatması üzerine yaptığı bildirildi.

BİRKAÇ MİLYON DOZ ÜRETİLDİ

Yapılan ilk çalışmalar sonucunda Moderna’nın geliştirdiği aşının yüzde 95 oranında koruyucu olduğu açıklandı. Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, ABD’de birkaç milyon doz aşının üretildiğini söyledi.