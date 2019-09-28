Ünlü isimden Deprem Dede’ye: Özleniyorsunuz

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, bundan 6 yıl önce kaybettiğimiz ve "Deprem Dede" lakabıyla anılan Ahmet Mete Işıkara ile ilgili "Özleniyorsunuz" mesajını paylaştı.

17 Ağustos 1999 depreminden sonra Türkiye’nin tanıdığı Ahmet Mete Işıkara, İstanbul’da son 1 haftadır gerçekleşen depremlerin ardından sıkça hatırlanıyor. “Deprem Dede” lakabı ile anılan, bundan 6 yıl önce kaybettiğimiz Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü eski Müdürü Ahmet Mete Işıkara ile ilgili bir paylaşım da oyuncu Doğa Rutkay’dan geldi.

Ahmet Mete Işıkara ile ilgili bir paylaşımı retweet eden Rutkay, “Kesinlikle özleniyorsunuz. Hele böylesine korku dolu, sıkıntılı bir bekleyişte ‘sona yaklaşıyoruz’ sözleri acımasızca yüzümüze vurulunca… Gerçekler acıdır elbet, ancak beri yandan da toplum morali de mühim bir konu bence” dedi.