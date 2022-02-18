Ünlü isimler epilepsiyi anlatan film için kamera karşısına geçti

Oyuncu Wilma Elles, basketbolcu Ege Arar, müzisyen Abdurrahman Delen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Hayata tutun' filmi için bir araya geldi. Epilepsi hastalığını anlatan filmde, figüranlar ise gerçek epilepsi hastaları.

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Yapımcılığını Dilek Çakır’ın üstlendiği kısa filmin yönetmenlik koltuğuna Kadir Ergin otururken, filmin senaryosunu ise Serkan Aygören hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra müzisyen Abdurrahman Delen, Galatasaraylı basketbolcu Ege Arar, oyuncu Wilma Elles ve dünyaca ünlü küçük ressam Mikail Akar gibi ünlü isimler de projeye destek verdi.

Toplumun yüzde 40’ını ilgilendiren konunun ele alındığı film de oynayan figüranların hepsinin gerçek epilepsi hastaları olduğu öğrenildi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde vizyona giren kısa filmin, Ankara’da galası yapıldı.

Kısa filmde gönüllü rol alan ve kendisinin yazıp, bestelediği ‘Epilepsi’ isimli şarkısını da seslendiren Abdurrahman Delen, böylesi bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (İHA)