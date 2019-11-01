Ünlü isimler Halloween’i böyle kutladı

Her sene 31 Ekim'de kutlanan Halloween (Cadılar Bayramı) bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü isimlerin hazırladığı kostümlerle partilere damga vurdu. En ilgi çeken isim ise yaptırdığı uzaylı makyajıyla Heidi Klum'du...

İşte ünlü isimlerin seçtiği kostümler…

Adriana Lima, vampir görüntüsüyle seksiliğini öne çıkarmayı tercih etti…

Şarkıcı Chiara ve eşi Russell Wilson, Beyonce ve Jay-Z kılığına girdiler.

Ünlü manken Gisele Bündchen ailesiyle klasik bir Cadılar Bayramı kutladı.

Ünlü oyuncu Jessica Biel, kocası Justin Timberlake’in NSYNC grubu zamanındaki haline büründü. Justin Timberlake ise eşinin yanında “mikrofon” olmayı tercih etti.

Kim Kardashian Legally Blonde (Bu Nasıl Sarışın) filminden Elle Woods oldu.

Heidi Klum yine görenleri korkutmayı hedefledi ve uzaylı makyajıyla bunu başardı. Klum, bu yılki Halloween partisinin yine en çok konuşulan ismi olma unvanını kimseye kaptırmadı.

Kylie Jenner, Deniz Kızı Ariel olmayı tercih etti.

David Beckham çocuklarıyla kılıktan kılığa girdi.

ÜLKEMİZDE ÜNLÜ İSİMLER CADILAR BAYRAMINI BÖYLE KUTLADI

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı Joker ve Harley Quinn kılığında.

Ünlü et ustası Nusret ise The Godfather’ın ikonik sahnesiyle görenleri şaşırttı. Nusret, makyaj desteğiyle birlikte Marlon Brando’ya göz kırptı.

Umut Eker de vampir olmayı tercih eden isimlerden oldu.