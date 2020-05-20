Ünlü isimler Justin Bieber’ın kızkardeşinin doğum gününü kutladı

The Weeknd, Ariana Grande, Shawn Mendes & Camila Cabello, Billie Eilish, Tom Holland, Zendaya, Kendall Jenner, Kylie Jenner ve daha pek çok ünlü isim, Justin Bieber'ın kız kardeşi Jazmyn'in doğum gününü özel bir mesajla kutladı...

Dünyaca ünlü isimler Justin Bieber’ın kız kardeşi için bir araya geldi… Özel videolar çekip gönderen The Weeknd, Ariana Grande, Shawn Mendes-Camila Cabello, Billie Eilish, Tom Holland, Zendaya, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Madison Beer, Marhsmello, Will-Jada-Jaden-Willow Smith, Romeo Beckham, DJ Khaled, Chris Brown, Snoop Dogg, Bieber'ın küçük kız kardeşi Jazmyn Bieber’ın doğum gününü kutladı… Bu kadar ünlü ismin, Justin’in kız kardeşinin doğum günü için video çekmesi ise sosyal medyaya damga vurdu.

The Weeknd, Ariana Grande, Shawn Mendes & Camila Cabello, Billie Eilish, Tom Holland, Zendaya, Kendall Jenner, Kylie Jenner ve daha pek çok ünlü isim, Justin Bieber’ın kız kardeşi Jazmyn’in doğum gününü özel bir mesajla kutladı…

Dünyaca ünlü isimler Justin Bieber’ın kız kardeşi için bir araya geldi… Özel videolar çekip gönderen The Weeknd, Ariana Grande, Shawn Mendes-Camila Cabello, Billie Eilish, Tom Holland, Zendaya, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Madison Beer, Marhsmello, Will-Jada-Jaden-Willow Smith, Romeo Beckham, DJ Khaled, Chris Brown, Snoop Dogg, Bieber'ın küçük kız kardeşi Jazmyn Bieber’ın doğum gününü kutladı… Bu kadar ünlü ismin, Justin’in kız kardeşinin doğum günü için video çekmesi ise sosyal medyaya damga vurdu.