Ünlü isimler öğretmenleri için stüdyoya girdi

Türk müziğinin ünlü isimleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki öğretmenleri Emel Şenocak için stüdyoya girdi.

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“Emel Şenocak’tan Yıldızlı Pekiyi” albümüyle tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan sanatçılar arasında Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Hakan Altun, Işın Karaca, Merve Özbey, Nalan, Simge, Volkan Konak ve Zara yer alıyor.

Toplam 10 parçadan oluşan albümde sanatçılar, Türk sanat müziğinden unutulmaz eserleri, öğretmenleri Emel Şenocak ile beraber seslendirdi.

Albümün kapağı da sanatçıların fotoğraflarıyla karne şeklinde hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayla Çelik, “Çok anlamlı, tatlı, gurur duyduğum ve bir o kadar da heyecan veren bir albüm. Uzun zamandır söylenmeyen ama hayatımızda izler bırakan, tadı hala damağımızda olan şarkıları ben ve diğer arkadaşlarım hocamızla beraber söyleyeceğiz” dedi.

Gökhan Tepe, “Şahane bir Türk sanat müziği albümü dinleyicilerini bekliyor. Biz birbirinden değerli öğrencileri olarak Emel Hocamız için en iyisini yapmaya gayret gösterdik” ifadesini kullandı.

Işın Karaca, projede yer almaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, “Bir şeyler biliyorsak eğer hepsi hocamız sayesinde. Albümde çok kıymetli şarkılara yer verdik” açıklamasını yaptı.

Volkan Konak, “Emel Hoca bizim üstadımızdır. Bir araya geldiğimiz için bahtiyarım. Öğretmen ve öğrencileri aynı projede. Gerçekten çok şık bir çalışma. Vefa borcumuzu ödediğimiz bir albüm olduğu için mutluyum” değerlendirmesini yaptı.

Zara, “Emel Hoca için bu albümde olmak biz öğrencileri için çok değerli. Ona böyle bir albüm yakışırdı. Ne mutlu ki bize, birlikte aynı projede yer aldık” diye konuştu.

Öğretmenler Günü’ne hediye niteliğindeki ‘Emel Şenocak’tan Yıldızlı Pekiyi’ albümü, bugünden itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. (AA)