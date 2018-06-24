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Ünlü isimler oylarını kullanmaya başladı
Ünlü isimler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanıyor. İşte sandık başında görüntülenen ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan o isimler.
Magazin 24 Haziran 2018 - 10:59

Bebek’te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’na eşi ve oğluyla gelen Oyuncu Demet Akbağ, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ailesiyle oy kullanmaya geldiğini ifade eden Demet Akbağ, “Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Oğlumla geldim o da oy kullandı bugün. Onun da ilk oy kullanışı. Ailecek geldik oyumuzu kullandık, şimdi de evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz” diye konuştu.
demetakbagCEYDA DÜVENCİ BÜLENT ŞAKRAK

“Oy verin güzellikler için
ceydaduvenciGÜLŞEN VE OZAN ÇOLAKOĞLU

“Oylar kullanıldı. Atatürk’ten alamadım gözlerimi”
gulsenozancolakoglu
FETTAH CAN

“Geleceğimiz için hayırlı uğurlu güzel bir seçim olsun”
fettahcan

GÜLBEN ERGEN

“Günaydın. Ülkemiz için hayırlısı olsun”
gulbenergenEDA ÖZERKAN TİMUR ACAR

timuracar

ÖZCAN DENİZ
ozcandeniz

FERHAT GÖÇER

“Oyumuzu kullandık”
ferhatgocerGÜL GÖLGE
gulHAKAN YILMAZ
hakanNİLGÜN BELGÜN
nilgun

HADİSE
hadise
DEMET AKALIN

“Ben oyumu kullandım. Hayırlı olsun memleketim için halkımız için. Sükûnet içinde güzellikle akşam olur”
demetakalin

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Son güncelleme: 13:21 - 24.06.2018
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