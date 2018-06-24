Ünlü isimler oylarını kullanmaya başladı

Ünlü isimler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanıyor. İşte sandık başında görüntülenen ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan o isimler.

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Bebek’te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’na eşi ve oğluyla gelen Oyuncu Demet Akbağ, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ailesiyle oy kullanmaya geldiğini ifade eden Demet Akbağ, “Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Oğlumla geldim o da oy kullandı bugün. Onun da ilk oy kullanışı. Ailecek geldik oyumuzu kullandık, şimdi de evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz” diye konuştu.

CEYDA DÜVENCİ BÜLENT ŞAKRAK

“Oy verin güzellikler için

GÜLŞEN VE OZAN ÇOLAKOĞLU

“Oylar kullanıldı. Atatürk’ten alamadım gözlerimi”



FETTAH CAN

“Geleceğimiz için hayırlı uğurlu güzel bir seçim olsun”



GÜLBEN ERGEN

“Günaydın. Ülkemiz için hayırlısı olsun”

EDA ÖZERKAN TİMUR ACAR

ÖZCAN DENİZ



FERHAT GÖÇER

“Oyumuzu kullandık”

GÜL GÖLGE

HAKAN YILMAZ

NİLGÜN BELGÜN



HADİSE



DEMET AKALIN



“Ben oyumu kullandım. Hayırlı olsun memleketim için halkımız için. Sükûnet içinde güzellikle akşam olur”

