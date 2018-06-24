Ünlü isimler oylarını kullanmaya başladı

Bebek’te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’na eşi ve oğluyla gelen Oyuncu Demet Akbağ, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ailesiyle oy kullanmaya geldiğini ifade eden Demet Akbağ, “Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Oğlumla geldim o da oy kullandı bugün. Onun da ilk oy kullanışı. Ailecek geldik oyumuzu kullandık, şimdi de evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz” diye konuştu.
CEYDA DÜVENCİ BÜLENT ŞAKRAK
“Oy verin güzellikler için
GÜLŞEN VE OZAN ÇOLAKOĞLU
“Oylar kullanıldı. Atatürk’ten alamadım gözlerimi”
FETTAH CAN
“Geleceğimiz için hayırlı uğurlu güzel bir seçim olsun”
GÜLBEN ERGEN
“Günaydın. Ülkemiz için hayırlısı olsun”
EDA ÖZERKAN TİMUR ACAR
ÖZCAN DENİZ
FERHAT GÖÇER
“Oyumuzu kullandık”
GÜL GÖLGE
HAKAN YILMAZ
NİLGÜN BELGÜN
HADİSE
DEMET AKALIN
“Ben oyumu kullandım. Hayırlı olsun memleketim için halkımız için. Sükûnet içinde güzellikle akşam olur”