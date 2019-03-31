Ünlü isimler sandık başında

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle İstanbul’da oy kullanma işlemi başladı.Ünlü sanatçı Candan Erçetin Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda sandıkların açılmasıyla beraber oyunu kullanan ilk isimlerden oldu. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerde sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanımının başladığı ilk dakikalarda ünlü sanatçı Candan Erçetin de sandık başına gelerek oyunu kullandı. 1255 nolu sandıkta oyunu kullanan Erçetin, daha sonra okuldan ayrıldı.

FERHAT GÖÇER

ALP KIRŞAN

CEM YILMAZ



Sandıklar açıldıktan yaklaşık bir saat sonra 09.00 sıralarında oy kullanmayan gelen Cem Yılmaz, okula girişinde bir vatandaşın, ‘Cem Bey sizi çok seviyoruz' demesi üzerine, ‘Siz' diye karşılık vermesi keyifli anlar yaşattı.

1254 nolu sandığın başına gelen Yılmaz, seçmen pusulasını aldıktan sonra sandık görevlisinin cep telefonu hatırlatması üzerine, geri dönerek, ‘Söz verdim, telefonuma çekecektim' esprisiyle telefonunu görevlilere teslim etti. Oyunu kullandıktan sonra sandık başına gelen Cem Yılmaz’ın kendisini bekleyen muhabirlerin mikrofonuna eğilerek, ‘Biz kazanacağız' diyerek espri yapması sınıfta gülüşmelere neden oldu. Oyunu kullandıktan sonra bir muhabirin, ‘İçeride biraz uzun kaldınız' sözü üzerine, ikinci espriyi patlatan Cem Yılmaz, ‘Kararsızlar, onları düşündüm hep, bir daha ki seçimde görüşmek üzere' diyerek okuldan ayrıldı.

HADİSE

Sandık başına geçen şarkıcı Hadise, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğrafına “Oy ver” notunu düştü.





