Kim Kardashian, skandal paylaşımlarının ardından Instagram’dan sansür yedi

Kim Kardashian, skandal paylaşımlarının ardından Instagram’dan sansür yedi

Ermeni asıllı televizyon yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı "1915 olayları" paylaşımı nedeniyle Türk kullanıcıların ve birçok ünlü ismin tepkisini çekti. Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan konu başlığı oldu.

Kim Kardashian, dün Instagram hesabından, 1915 olayları ile ilgili skandal bir paylaşım yaptı. Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia eden Kardashian, “Toplamda 1.5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü” deyince sosyal medyada ortalık karıştı.

Türk kullanıcılardan Kardashian’ın fotoğraflarına binlerce kınama mesajı gelirken, ünlü isimlerden ilk tepki Demet Akalın’dan geldi. Twitter hesabından takipçilerine, “Şöyle okkalı bi İngilizceyle şu dönem yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim’i etiketleyeceğim yanlışsız yazın! Biz barbar değiliz Kardashian!” şeklinde seslendi.

Kim Kardashian’ın skandal paylaşımlarına tepki gösteren tek kişi Demet Akalın olmadı. Ünlü rapçi Reynmen de Kim Kardashian’ın hesabını Instagram’a şikayet ederek takipçilerini örgütledi. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, Kim Kardashian’ın ırkçı ifadeler paylaştığına dair hesabını Instagram yönetimine şikayet etti.

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımların ardından örgütlenerek Kim Kardashian’ın Instagram hesabından fotoğrafların altına bir bir tepki göstermeye başladı. Bazı kullanıcılar Hocalı katliamını örnek göstererek Kardashain’ın fotoğraflarına yorum yağdırdı.

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal’ın eşi Kemal Ayvaz da, sosyal medya hesabından Kardashian’ın paylaşımına, “Allah tektir, Ordusu Türk’tür” yorumunu yazdı. Diğer yandan video paylaşarak Kardashian’a tepkisini dile getiren Ayvaz’a cevap gecikmedi.

“APTALLAR TOPLULUĞU”

Kendisine gelen binlerce tepki mesajına sessiz kalamayan Kardashian, Ayvaz’a mesaj göndererek, “Umrumda değil. Ben kendimi biliyorum, aptallar topluluğusunuz” dedi.

Kemal Ayvaz’a gönderdiği mesajla yetinmeyen ünlü yıldız, Ayvaz’ı Instagram’dan engelledi. Kardashian’ın bu hareketi Hanife Gürdal’ı çileden çıkardı. Gürdal, yaptığı paylaşımlarla Kardashian’a küfürler ederek tepkisini gösterdi.

INSTAGRAM YÖNETİMİ PAYLAŞIMLARI KALDIRDI

Gelen tepkilerin ardından Instagram yönetimi boş durmayarak, “Kim Kardashian’ın hikayesi Instagram’dan kaldırıldı. Kim Kardashian’ın paylaşımını bize bildirdiğiniz için teşekkür ederiz. Görünüşe göre paylaşımlar kaldırıldı. Sizi endişelendiren bir şey görürseniz bize bildirin” yazısı gelmeye başladı.