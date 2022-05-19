Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları: Bir gün değil her gün seninle

Ünlü isimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte ünlülerden 19 Mayıs mesajları..

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tolga Çevik: Asil Atam, bize verdiğin her şey için sana minnettarız. 19Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hepimize kutlu olsun. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti!

Türkan Şoray: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gelecek gençliktedir. Atamıza sonsuz minnetle.

Çelik Erişçi: Selam olsun ebedi başkomutanıma. Selam olsun vatanımın kurucusuna. Selam olsun insanlık tarihine adını pırlanta gibi yazdıran eşsiz kahramana.

Mert Fırat: Kurtuluşumuzun yoluna atılan ilk adım, “Emrinizdeyiz paşam” diyen Kazım Karabekir’in ve topyekun bir milletin özgürlük mücadelesinin eseri gençlere emanet edildi. Ne mutlu ki coşkusu katlanarak artan bu emsalsiz hareket hepimizin bağımsızlık ve özgürlük bayramı oldu.

Işın Karaca: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bir gün değil, her gün seninleyiz Atam.

Murat Boz: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Celil Nalçakan: Bayramımız kutlu olsun.

Demet Şener: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Şahan Gökbakar: Bu ülkeyi yerli ve yabancı düşmanlardan temizlemek suretiyle yazılacak olan destanın ilk günü… Gençlik emanetine her zaman ve her koşulda sahip çıkacak, için rahat olsun güzel Atatürk.