Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oyuncu Gupse Özay: “Yine bir 23 Nisan, yine bir ben. (Kameraya bakmayan benim) Saçımdaki tacı çok net hatırlıyorum. Küçükken küçük şeyler çok büyüktü. Sadece oyun oynayıp, merak edip keşfettiğimiz, ilişkiler kurduğumuz, analiz ettiğimiz, yanıldığımız, şaşırdığımız, üzüldüğümüz, sevindiğimiz bir dönemdi. Her çocuk huzurlu, sağlıklı, neşeli, güvenli bir çocukluk geçirmeli. Bunu sağlamaya niyetli ebeveynlerin, devletlerin, öğretmenlerin ve bütün çocukların bayramı kutlu olsun. Not: Arkada aya ulaşacağımızı zannedip kırdığımız salıncak gözükmemiş. Not 2: Fotoğraftaki arkadaşlar neredesiniz? Not3: İzmir’de çocuk olmak çok güzeldi. ”

Senarist ve yazar Can Yılmaz: “23 Nisan’ın bizim ailede ayrı bir anlamı var, kardeşim Cem Yılmaz 23 Nisan 1973’te doğdu. Kendisine sağlıklı, huzurlu, bereketli, neşeli nice yıllar dilerim.”

Rock sanatçısı Teoman: “Okulun ilk günü. Annemin bir an evvel eve gitmesini bekliyorum. Fasa Fiso kitabından…”

Şarkıcı-oyuncu Ayşegül Aldinç: “Canım Ata’m Ben seni çok ama çok seven bir ana baba tarafından senin öğretinle büyütüldüm. Umarım ailemi, seni mahçup etmemişimdir. İzinde yürümek onurum ve gururumdur. 102. yılında armağanın için tüm çocuklar ve bayramlı çocukluğum adına bir kez daha teşekkür ederim. Nur içinde yat. Emanetin emanetimizdir.”

Oyuncu Behzat Uygur: “Sanırım yıl 1972, Vatan Caddesi’nde bayrağımızı taşıyorum… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

Usta yazar Ahmet Ümit: Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin olmalıdır. Yargı, yasama, yürütme ve basın tümüyle bağımsız olmalıdır. TBMM’nin 102. kuruluş yıl dönümünde ne yazık ki bu amaçlardan çok uzağız. Ama umudumuzu asla yitirmedik. Bir gün mutlaka gerçekleştireceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Oyuncu Celil Nalçakan: “En güzel bayram, bu bayram!”

Yönetmen Hamdi Alkan: “Sonsuz minnet, saygı, şükran ile… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

Usta oyuncu Türkan Şoray: “Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.”