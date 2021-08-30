Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, zaferle sonuçlandı. Ünlü isimler de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

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İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları…

Ayşegül Aldinç: Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Ezgi Mola: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti sana müteşekkir! İyi ki bizim başımıza geldin. Her yıl daha da büyük bir özlemle anıyoruz! Hep keşke diyoruz birkaç yıl daha yaşasaydın… Teşekkür ederiz Atam, adını anmayanlara inat bizim sana sevgimiz arşa çıkıyor!

Tarkan: Bugün bayrağımız her yerde özgürce dalgalanıyorsa Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz.

Gonca Vuslateri: “Bağımsızlık benim karakterimdir.” Mustafa Kemal Atatürk.

İçimizdeki şenliği küstüremeyecektir kimse. Sen bir farkındalığın öncüsüsün aynı zamanda. Güneşi kısık gözle öpemezler. Bazı ışıklara yaklaşılamaz. Ulaşılamaz. Yalnızca aydınlıkları altında önündeki hayatı yaşarsın. Hep ışığınla Atam.

Demet Evgar: Tüm hayatlarını vatanın kurtuluşuna adamış, imkansızı başarmış başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm yol arkadaşlarını rahmet, özlem ve gururla anıyorum. Yattıkları yer incinmesin.

Ajda Pekkan: Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere , İstiklal Savaşı’nın kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitleri , gazileri rahmet ve şükran ile anıyorum.

Türkan Şoray: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atam sonsuza kadar kalbimizdesin.

Murat Boz: Zaferlerini, devrimlerini ve bizlere emanet ettiğin mirasını her zaman yaşatacağız Atam. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için canlarını ortaya koymuş tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

Gülse Birsel: Zafer ne heyecan verici bir kelime. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Gül Sunal: Atamızı, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Nilüfer: Milletimiz 99 yıl önce Anadolu topraklarında bir destan yazdı. Büyük Taarruz’un yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyoruz.

Pınar Altuğ Atacan: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Hande Ataizi: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene. Mustafa Kemal Atatürk.

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