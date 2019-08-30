Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

Bütün yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz hakkında ünlüler de sosyal medyadan paylaşım yaptı.

97 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı. İşte o mesajlar…

TARKAN

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

CEM YILMAZ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, Cumhuriyetimizi bize armağan eden tüm kahraman büyüklerimizi anarken, mekanın cennet olsun büyük Atatürk diyorum. İyi bayramlar.

VOLKAN KONAK

30 Ağustos Zafer Bayramı’mız Kutlu Olsun..

BEHZAT UYGUR

Atam Minnettarız

MERT FIRAT

Tarihin en başarılı komutanlarından. Yıllarca cepheden cepheye koşup hürriyet ve istiklal için savaştı. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar'da Büyük Taarruzu; istiklal savaşını zaferle noktaladı. Savaşın ne kadar korkunç bir vahşet olduğunu çok iyi bilen Atatürk şu temennide bulundu:. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”

SABAHAT AKKİRAZ

Hepimizin Zafer Bayramı Kutlu Olsun

ACUN ILICALI

30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.