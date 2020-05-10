Ünlü isimlerden Anneler Günü paylaşımları

Corona virüsü nedeniyle bu yıl Anneler Günü buruk geçiyor. Herkes gibi anneleriyle kucaklaşamayan ünlü isimler de sosyal medya paylaşımlarıyla annelerine olan özlemlerini dile getirdi.

VOLKAN KONAK

Bize nefes olan anneler,gününüz kutlu olsun…



AJDA PEKKAN

41 mum yanarmış canınızdan bir can gittiğinde… Her gün biri sönermiş mumların. Kırk gün sonunda hafifler gibi olurmuş insanın içinin acısı.

Annem, sevgili yarim 21 yıl önce yakıp gitti o mumları. O tek mum var ya içimde bir yangın hala. Ne hakkını ödeyebilirim ne de karşılıksız sevgini… Benim melek annem nurlar içinde uyu seni çok seviyorum. Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

GONCA VUSLATERİ

Annem… Ne olduysa olmuştur anne ile kızı arasında. Her anne bir zaman çocuktu.Seni çocukluğundan öpüyorum sevgili Zûleyha’m. Annem… Suya bırakılan kırmızı kalpsin sen. Kıyısız.. .Tüm dalgalarına teşekkür ederim.

GANİ MÜJDE

Bir kadına aldığım ilk hediyeydi. Anneler Günü'ydü. Berber çıraklığımdan kazandığım para ancak bir kolonyaya yetmişti. Çok sevinmişti ya da sevinir gibi yapmıştı. Babamdan hediye almaya çok alışkın olmayan Balkan göçmeni annem. Zaten Türkiye’ye gelir gelmez beni doğurmuştu ve ‘bana en büyük hediye sensin' derdi. Oysa o bana en büyük hediyeymiş. O kolonya kokusu hala burnumda. Anneniz yanınızdaysa sımsıkı sarılın, bırakmayın onu. Kanatları var, uçup gidiyorlar bir zaman…

PINAR ALTUĞ ATACAN

Anneler Günü'nde hep bir yanım buruk, annemi özlüyorum çünkü ama dünyanın en güzel kelimesiyle hitap edilme sebebim kucağıma geldiği günden beri de anlamı çok başka.

KEREM ALIŞIK

Kerem Alışık, 6 yıl önce kaybettiği annesi Çolpan İlhan için duygusal bir şiir kaleme aldı. İşte o satırlar:

Canım anneciğim; yine sensiz bir Anneler Günü. Kanlıca'dayım, evin rıhtımında. Sen yoksun. Anne kokan çiçekler var etrafımda. Bir görsen, nasıl da kendini çolpan yıldızı zanneden kuşlar uçuşuyor havada. Sen gidince gökyüzünü bana kapattılar anne, çolpan yıldızına ulaşamıyorum. Ellerini özledim anne, senin o ellerin gibisi yoktur, oğlunun yüreğine yüreğine dokunur. Ben hiçbir yere gidemedim, elinin değdiği yerlerde kaldım anne.

DEMET AKALIN

Anacığım özledim… ‘Üf anne’ dediğim her gün için özür dilerim. Pazartesi Allah izin verirse yanındayım gülüm başımızın tacı.