Ünlü isimlerden Babalar Günü mesajı

Corona virüsü nedeniyle bu yıl Babalar Günü buruk geçiyor. Herkes gibi babalarıyla doyasıya kucaklaşamayan ünlü isimler de sosyal medya paylaşımlarıyla babalarına olan minnetlerini dile getirdi.

Ünlü isimleri, Babalar Günü’nü sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

SILA GENÇOĞLU

“Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara… Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar. Hayırlı güneş tutulmaları



CEYDA DÜVENCİ

“Babam… günün kutlu olsun…”



GÜL SUNAL

“Canım Ali’m… Öyle güzel baba oldun ki .. Hem bana, hem Ezo'ya, hem de Narin'e… Kemal'e de ailemizi sarıp sarmaladığı ve sana iyi örnek olduğu için teşekkür ederim. İkinizin de Babalar Günü’nü kutluyorum ve minnetle kucaklıyorum.. İyi ki varsınız(Siyah beyaz fotodaki Ali, süt içen Ezo)”



DOĞA RUTKAY

“İyi ki varsın baba, seni çok ama çok seviyorum. Yolum, ışığım. Babalar ve dedeler günün kutlu olsun. Kızın…”

ÖYKÜ SERTER

“Yakışıklım…Çınarım…Babalar Gününü kutluyorum. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Babalarını vakitsiz yitirenlerin, bir babanın gölgesinde hiç dinlenememişlerin sabırlı ve güçlü ruhlarına şifa diler; mahzun kalplerinden öperim. Mekanları cennet olsun; Allah sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesi”

PELİN ÖZTEKİN

“Kız babaları, her zaman kızlarının konforu olmuştur.Her yaşta bana kucağında yer açtığın için teşekkürler Babiş. Babalar günün kutlu olsun”