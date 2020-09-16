Ünlü isimlerden Halil Sezai’ye tepki, mağdur kişiye destek

Fırat Tanış, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai'ye tepki gösterdi. Haluk Levent ise mağdur kişi ile ilgili "Ahbap Platformu olarak davasında yanında olacağız" dedi.

Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villada gürültü yaptığı için kendisini uyaran 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai’ye tepki yağıyor.

‘UTANÇLA KINIYORUM’

Oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış, Halil Sezai’nin görüntülerini utanarak izlediğini belirterek, “Şiddeti mazur gösterecek hiçbir taraf, yön, kimlik, statü söz konusu olamaz. Utançla kınıyorum” dedi.

DAVASINDA YANINDA OLACAĞIZ

Haluk Levent ise AHBAP Platformu olarak harekete geçtiklerini ifade ederek, şu açıklamayı yaptı:

“Bu konuyla ilgili amcaya ulaşacağız. Durumu yok ise ve kendisi de isterse Ahbap Platformu olarak davasında yanında olacağız.”

NE OLMUŞTU?

Halil Sezai ve ‘İncir Reçeli', ‘Bölük' ve ‘Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

Halil Sezai dün saat 10.00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada tehdit ettikleri Meriç'e şiddet uyguladı. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu.

Polis, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı.