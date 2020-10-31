Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ünlü isimlerden İzmir mesajları
Ünlü isimlerden İzmir mesajları
Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında dün büyük bir deprem oldu. Başta İzmir olmak üzere Ege, Marmara ve Batı Akdeniz bölgeleri kabus yaşadı. 6.9'luk depremde 21 kişi hayatını kaybetti, 799 kişi yaralandı... Deprem sonrası ünlü isimlerden İzmir'e destek mesajları yağdı.
Magazin 31 Ekim 2020 - 09:04

Türkiye’yi derinden sarsan İzmir depremiyle ilgili ünlüler de yaşadıkları üzüntüyü ve korkuyu sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi.

Çağan Irmak: Geçmiş olsun İzmir’im. Arayanlar, soranlar ben ve ailem iyiyiz. İzmir için zorunlu olmadıkça şebekeleri meşgul etmeden net üzerinden haberleşilmesi öneriliyor. Lütfen bu konuda hassas olalım. Soğukkanlılıkla telaşa kapılmadan birbirimize yardım edelim.

Yönetmen Çağan Irmak

Burcu Güneş: Ahh… Çok üzgünüm. Geçmiş olsun canım memleketim, İzmir’im.

Sarkıcı Burcu Güneş

Begüm Kütük: Ailem, dostlarım, memleketim… Geçmiş olsun İzmir’im.

Oyuncu Begüm Kütük

Celil Nalçakan: Allah’ım ne büyük bir çaresizlik bu… Kardeşim, akrabalarım, sevdiklerim var orada… Aklımı oynatacağım.

Oyuncu Celil Nalçakan

Burcu Esmersoy: Geçmiş olsun güzel İzmir. Kayıplar için baş sağlığı, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremden etkilenen tüm bölgelerde bu büyük korkuyu yaşayan herkes ve mucize kurtuluşların devamı için dualarım sizlerle.

Sunucu Burcu Esmersoy

Gökhan Özoğuz: İzmir geçmiş olsun. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz

Ajda Pekkan: Geçmiş olsun güzel İzmir’im.

Sanatçı Ajda Pekkan

Mustafa Sandal: Geçmiş olsun canım, güzel İzmir’im.

Popçu Mustafa Sandal

Son güncelleme: 09:36 - 31.10.2020
Etiketler