Ünlü isimlerden İzmir mesajları

Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında dün büyük bir deprem oldu. Başta İzmir olmak üzere Ege, Marmara ve Batı Akdeniz bölgeleri kabus yaşadı. 6.9'luk depremde 21 kişi hayatını kaybetti, 799 kişi yaralandı... Deprem sonrası ünlü isimlerden İzmir'e destek mesajları yağdı.

Türkiye’yi derinden sarsan İzmir depremiyle ilgili ünlüler de yaşadıkları üzüntüyü ve korkuyu sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi.

Çağan Irmak: Geçmiş olsun İzmir’im. Arayanlar, soranlar ben ve ailem iyiyiz. İzmir için zorunlu olmadıkça şebekeleri meşgul etmeden net üzerinden haberleşilmesi öneriliyor. Lütfen bu konuda hassas olalım. Soğukkanlılıkla telaşa kapılmadan birbirimize yardım edelim.

Burcu Güneş: Ahh… Çok üzgünüm. Geçmiş olsun canım memleketim, İzmir’im.

Begüm Kütük: Ailem, dostlarım, memleketim… Geçmiş olsun İzmir’im.

Celil Nalçakan: Allah’ım ne büyük bir çaresizlik bu… Kardeşim, akrabalarım, sevdiklerim var orada… Aklımı oynatacağım.

Burcu Esmersoy: Geçmiş olsun güzel İzmir. Kayıplar için baş sağlığı, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremden etkilenen tüm bölgelerde bu büyük korkuyu yaşayan herkes ve mucize kurtuluşların devamı için dualarım sizlerle.

Gökhan Özoğuz: İzmir geçmiş olsun. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.

Ajda Pekkan: Geçmiş olsun güzel İzmir’im.

Mustafa Sandal: Geçmiş olsun canım, güzel İzmir’im.